Das Theater im Deutschen Haus schreibt einen Autoren-Wettbewerb aus. Gesucht wird das schönste Kasper-Abenteuer für einen historischen Figurensatz, den das Theater im vergangenen Jahr von der Bergstädterin Alrun Ebding geschenkt bekommen hatte. Die Figuren stammen aus den 1920/1930er Jahren und gehörten einst der in St. Georgen ansässigen Unternehmerfamilie Heinemann. Die Puppen schlummerten über viele Jahrzehnte auf dem Dachboden in einem Koffer, nun sollen sie wieder zum Einsatz kommen, berichtet Ute Scholz in einer Pressemitteilung.

St. Georgen/Tennenbronn Zwei Kirchengemeinden im Umgang mit der Pandemie Das könnte Sie auch interessieren

Gerne möchte das Theaterteam die Figuren bei einem schönen Kasper-Abenteuer im Theater zeigen und lädt daher dazu ein, dem Theaterteam Kasper/Puppenabenteuerstücke einzusenden. Um es noch etwas interessanter zu machen, verbindet der Verein das Ganze mit einem kleinen Wettbewerb, der am Mittwoch, 17. Februar, um 10 Uhr startet. Als Auftakt zum Wettbewerb hat das Theaterteam einen kleinen Film mit den Puppen produziert, der an diesem Tag um 10 Uhr auf der Homepage des Vereins erstmals abrufbar ist und den Wettbewerb eröffnet. Teilnahmeberechtigt sind alle Autoren ab zehn Jahren. Einsendeschluss ist Sonntag, 11. April, die Stücke können per email im PDF-Format an info@puthe.de eingesandt oder im Theaterbriefkasten ausgedruckt eingeworfen werden. Das Gewinnerstück wird dann als Kasperabenteuer vom Theaterteam erarbeitet und inszeniert und kommt im Theater im Deutschen Haus öffentlich zur Aufführung, je nach Pandemielage präsent oder auch digital.

Schwarzwald-Baar Corona im Schwarzwald-Baar-Kreis: Vier weitere Todesopfer Das könnte Sie auch interessieren

Folgende Charaktere stehen für das Stück zur Verfügung: Kasperl, Seppel, Gretel, Großmutter und der Schutzmann, Teufel, Hexe, Räuber, Zauberer und Krokodil. Außerdem ein Teppichklopfer und eine Wurst. Das Stück sollte eine Spieldauer von zweimal 30 Minuten aufweisen. Teilnahmebedingungen: Mit der Eisendung des Stücks überträgt der Autor die Rechte zur Aufführung an das Theaterteam. Außerdem bestätigt der Einsender, dass das Stück von ihm erarbeitet wurde und keine Rechte Dritter verletzt werden. Ein Teilnahmeformular wird auf der Theaterhomepage des Vereins zur Verfügung gestellt. Die Stücke werden von einer Jury bewertet und ausgewählt.

Tuttlingen Illegaler Handel mit Americal Bully-Welpen fliegt auf: Tiere stammen aus Rumänien Das könnte Sie auch interessieren

Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen: Zum einen wird das Gewinnerstück vom Theaterteam inszeniert und kommt, voraussichtlich im Herbst 2021, zur Aufführung. Zum anderen erhält der Erstplatzierte einen Gutschein bei der Buchhandlung Haas über 50 Euro, die Zweit- und und Drittplatzierten einen St. Georgen-Gutschein über 25 Euro, einlösbar bei den teilnehmenden Einzelhändlern des Handels- und Gewerbeverein St. Georgen. Alle Teilnehmer werden zur Uraufführung eingeladen, sofern es dann durch gesetzliche Platzvorgaben möglich ist, so Ute Scholz.