Die Kinder-Uni Furtwangen war zu Gast bei der Firma Imsimity in St. Georgen. Dort bekamen die jungen Teilnehmer einen Einblick, wie virtuelle Realität (VR) in der Berufsausbildung eingesetzt werden kann.

Mit einem schnellen Schnitt schneidet Lea Trippl mit der kreischenden Motorsäge eine Scheibe von dem riesigen Baumstamm ab, während sie in gut 30 Metern Höhe steht. Bevor es jetzt einen Aufschrei gibt: Lea stand natürlich die ganze Zeit mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Und die Motorsäge hielt sie zwar real in den Händen, aber gesägt wurde nur virtuell und völlig gefahrlos. Die Illusion entstand für sie durch eine VR-Brille und ausgefuchste Technik.

„Das war sehr real, ich hatte echt Angst, dass ich runterfalle, als ich so nah an der Kante stand“, beschreibt Lea Trippl das Gefühl, nachdem sie die VR-Brille abgenommen hatte. Die Zwölfjährige aus Deufringen bei Calw war eine von 32 am einwöchigen Programm der Kinder-Uni Furtwangen teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Organisiert von dem gleichnamigen gemeinnützigen Verein, sollen Kinder in den Schulferien spielerisch an das Studentenleben herangeführt werden.

Das Team von Imsimity um Martin und Barbara Zimmermann gab den wissbegierigen jungen Probestudenten einen Einblick darin, wie VR-Technik im Beruf und insbesondere in der Ausbildung eingesetzt werden kann. „Wir zeigen den Teilnehmern beispielsweise eine VR-Anwendung für den Bereich der Pflege, wo sie einem virtuellen Patienten eine Insulinspritze geben können. Wir demonstrieren eine Anleitung für die Montage eines Fahrrads. Damit sollen Menschen mit Handicap fit für die Arbeit in einer Fahrradwerkstatt gemacht werden“, erläuterte Barbara Zimmermann die Aufgaben.

Auch einen Blick in die gar nicht mehr so weite Zukunft konnten die Teilnehmer wagen und eine klimaneutrale Welt mit grünem Wasserstoff, einschließlich dessen Produktion kennenlernen. Außerdem konnten sie einen eigenen Avatar, also einen digitalen Stellvertreter ihrer selbst, erschaffen und durch das Metaversum surfen, das heißt eine interaktive digitale Oberfläche, bei der virtuelle und reale Welten miteinander verschmelzen.

Nicht nur digital lernten die Kinder einiges. Bei einem analogen Kartenspiel und Kreuzworträtsel konnten sie ihr Wissen testen und etwas gewinnen.

Der Einsatz der Motorsäge, den Lea Trippl bravourös meisterte, ist übrigens nur ein Teil der möglichen Anwendungen. Damit können auch beispielsweise Feuerwehreinsatzkräfte Einsatzszenarien proben – unter realen Bedingungen, aber ohne in Gefahr zu sein.