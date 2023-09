Es gehört zum guten Brauch, dass ein Tag des St. Georgener Bergstadtsommers den Kindern gewidmet wird. Bei der Aufführung von „Peter und der Wolf“ waren mit dem Weidenbächle-Kindergarten und den Stadtzwergen zwei Kindergärten der Einladung gefolgt. Natürlich befanden sich unter den rund 150 Besuchern etliche Eltern, Omas und Opas. Was durchaus positiv aufgefallen ist, war die Ruhe in der Stadthalle. Es gab auch schon Jahre, da waren die Kinder überaus aktiv und nutzten die freien Hallenflächen, um sich die Zeit zu vertreiben.

Im Gespräch mit Karsten Dönneweg, als einem der für den Bergstadtsommer Verantwortlichen, war zu erfahren: „Mit dem Bergstadtsommer haben wir einen Auftrag. Wir Musiker haben ebenfalls Kinder, und die sollen auch mal in die Jugendmusikschule. Damit diese Veranstaltung stattfinden kann, benötigt es einige Sponsoren, worüber wir insgesamt sehr erfreut sind.“ Auch Elias Zuckschwerdt, Schulleiter der Jugendmusikschule (JMS), versäumt es nicht, der Bürgerstiftung zu danken. Mit deren Spende wurde der Auftritt nämlich erst ermöglicht. Die mitwirkenden Musikerinnen und Musiker sind Lehrkräfte der JMS und leisten ehrenamtliche Mitarbeit bei der Vorbereitung und am Konzert.

Pädagogisches Konzept

Generationen von Kindern sind mittlerweile mit der Geschichte von „Peter und der Wolf“ vertraut. Als Sergei Prokofjew 1936 das Musikmärchen für Kinder komponierte, erahnte niemand, welchen Erfolg diese Aufführung einmal erleben würde. Dabei geht es nicht nur um die musikalische Handlung, sondern auch um den pädagogischen Wert der Geschichte samt Komposition. So legt Elias Zuckschwerdt großen Wert darauf, den Kindern die Instrumente vorzustellen. „Die Kinder sollen die Instrumente kennenlernen und Zugang zur Musik erhalten, auch mal Konzerte besuchen“, erklärt der Schulleiter. Dazu sollen „Emotionen und die Vorstellungskraft entwickelt und gefördert werden“, sagt Elias Zuckschwerdt.

Hinter dem pädagogischen Konzept der Vorstellung der Instrumente, wie unterschiedlich sie klingen, oder auch den Namen der Instrumente zu kennen, steckt viel Aufbauarbeit. Die Kinder sollen ein geduldiges Miteinander erleben, und es sei erstaunlich, wie schnell sie sich die Namen der Instrumente merken. Die jeweiligen Lehrer geben eine Intonationsprobe, damit sich die Kinder einprägen können, welches Instrument welches Tier musikalisch vertritt. Für Elias Zuckschwerdt ist auch wichtig, dass so gut wie alle Instrumente in kindgerechter Größe an der JMS vorhanden sind. Mittlerweile hat die JMS den Part des Kinderkonzertes übernommen, sagt Zuckschwerdt.

In der St. Georgener Aufführung wurde der Vogel durch die Querflöte vorgestellt. Die Ente erhielt von der Oboe die Stimme, und hinter der Klarinette lugte die Katze hervor. Die tiefe Stimme des Großvaters hat das Fagott übernommen. Das Horn stand für den grauen Wolf. Die Pauken stellten den Schuss der Jäger dar, und die Rolle des Geschichtenerzählers übernahm Karsten Dönneweg. Alles in allem eine gute Besetzung, mit der die JMS den Orchesterpart übernommen hat.

Mit „Peter und der Wolf“ am Bergstadtsommer sollen die Kinder als Ziel die verschiedenen Instrumente kennenlernen, vertraut mit dem jeweiligen Klangbild auch erkennen, welche Instrumente im musikalischen Dialog stehen. Angefangen hat alles mit dem offen stehen gelassenen Gartentor, als Peter auf die große Wiese gehen wollte. Auch die Ente schlupft durch das Gartentor, um in den nahen Weiher zu kommen. Auf dem Baum zwitschert ein Vogel. Plötzlich erscheint der Wolf und verschlingt die Ente. Peter geht ins Haus, holt ein Seil und klettert über eine Mauer auf einen Baum, in dem bereits die Katze Platz genommen hat. Der schlaue Peter hat am Seilende eine Schlaufe angebracht und fängt damit den Wolf am Schwanz, bindet das Seil um den Ast, und so bleibt der Wolf gefangen.

Nun kommen die Jäger und schießen auf dem Wolf, was Peter zu verhindern versucht. Also wird der Wolf gefangen genommen und in einem Fußmarsch in den naheliegenden Zoo gebracht. Und wenn man ganz still war, konnte das Quaken der Ente im Bauch des Wolfes vernommen werden. Daniela Beringhoff, vom Kindergarten Stadtzwerge, sagt am Ende: „Wir besprechen gemeinsam im Team, ob wir im kommenden Jahr der Einladung wieder Folge leisten.“