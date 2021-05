St. Georgen Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

Keinen Nachfolger gefunden: Die Apotheke an der Lorenzkirche wird Ende Juni schließen

Apotheker Thomas Schöllhorn geht in den Ruhestand. Die Zahl der Apotheken ist in Deutschland seit Jahren rückläufig. In St. Georgen gibt es künftig noch zwei Stück.