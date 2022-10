Es klingt so einfach: Ins kalte Wasser springen, schwimmen lernen, das Seepferdchen machen. Doch das ist in Zeiten, in denen erst wegen Corona die Bäder geschlossen waren, dann lange Wartelisten folgten, gar nicht so leicht.

Auch nicht in St. Georgen.

Stadt: 100 Kinder auf der Warteliste

Denn: Bisher ist das noch nicht gelungen, wie Victoria Dillmann, Sprecherin der Stadt, bestätigt. „Auf der Warteliste der Stadt stehen für Frühjahr 2023 fast 100 Kinder, auch die Wartelisten der fortgeschrittenen Kurse und für den Herbst 2023 sind schon gut gefüllt.“ Momentan laufen sechs Schwimmkurse mit rund 60 Kindern, so die Dillmann.

Rückstand muss aufgeholt werden

„Der Rückstand muss aber unbedingt aufgeholt werden, da statistisch gesehen immer weniger Kinder schwimmen lernen“, sagt Dillmann. Deswegen lege man auch großen Wert darauf, dass das Schulschwimmen und auch die Schwimmkurse weiter aufrecht erhalten werden können. Das stehe an oberster Priorität.

Durch die Energiesparmaßnahmen komme es deshalb auch nicht zu Beeinträchtigungen bei Schwimmkursen, auch personell und zeitlich hole die Stadt momentan alles heraus.

DLRG: 300 Kinder auf der Warteliste

Doch: Auch dem DLRG gehe es ähnlich, sagt Pressesprecherin Stefanie Hils. Auch hier bemühe man sich. Auch hier stünden momentan fast 300 Kinder auf der Warteliste.

„Im Sommer haben wir sogar versucht, noch ein Angebot im Klosterweiher zu machen“, erinnert Hils. Als aber der Klosterweiher wegen Blaualgen geschlossen werden musste – fiel auch dieses Angebot flach.

„Wir konnten es dann nicht mehr wiederholen, weil sich gerade am Anfang der Sommerferien das alle eingeplant hatten. Und gegen Mitte und Ende der Sommerferien hatten wir einfach zu wenig Ausbilder, um das Schwimmangebot im Klosterweiher noch einmal anzubieten.“

Empfehlungen an Eltern

Aktuell versuche man mit zwei Schwimmkursen, immer mittwochs und freitags, und mit je 15 bis 20 Kindern pro Gruppe so viel aufzuholen wie möglich.

Hils empfiehlt Eltern, die noch auf einen Kursplatz warten müssen, ihr schon einmal an den Umgang mit Wasser zu gewöhnen, „mit ihnen etwa zu plantschen, dass sie keine Angst haben vor dem Wasser.“ Gefahren für Nichtschwimmer sieht Hils derzeit aber nicht.