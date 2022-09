Beide Stellen in der Schulleitung waren am Thomas-Strittmatter-Gymnasium (TSG) zum Ende des vergangenen Schuljahres unbesetzt. Doch zumindest die Stelle des stellvertretenden Schulleiters konnte nun besetzt werden, wie eine Sprecherin der Regierungspräsidiums Freiburg auf Anfrage mitteilt.

„Erfreulicherweise konnte die Stelle des stellvertretenden Schulleiters mit Alexander Mosbacher neu besetzt werden. Er war bisher Abteilungsleiter an der Schule“, sagt Pressesprecherin Heike Spannagel.

Rektoren-Stelle neu ausgeschrieben

Etwas länger dauern wird es hingegen bei der Stelle des Rektors. „Die Neuausschreibung der Schulleitungsstelle wurde final abgestimmt und wird noch im Laufe dieser Woche veröffentlicht“, sagt die Sprecherin.

Wie kommt es zu dieser Situation? Schulleiterteam Nachdem Schulleiter Ralf Heinrich das TSG Ende Januar 2022 verlassen hatte, wurde Axel Dorer vom Kultusministerium zum kommissarischen Schulleiter bestellt. Er und seine Kollegen des Schulleiterteams, das aus Alexander Mosbacher, Michael Berner, Jörg Zimmermann und Ulla Schaedler besteht, haben im vergangenen Schulhalbjahr zusätzlich zu ihrem jeweiligen Deputat erhebliche Mehrarbeit geleistet. Auch Heinrich habe im Hintergrund noch mitgeholfen, heißt es von den beiden. Absage und Ruhestand Zum Schuljahresende 2021/2022 ist jetzt der stellvertretende Schulleiter Axel Dorer in den Ruhestand gewechselt. Der geplante neue Schulleiter, Lutz Großmann, hatte bereits im Juli angekündigt, seinen Posten aus familiären Gründen nach den Ferien nicht anzutreten.

Bis dahin wird Alexander Mosbacher als kommissarischer Schulleiter fungieren. Der erfahrene Lehrer unterrichtet schon seit vielen Jahren am TSG. Die neue Funktion liegt bei ihm gewissermaßen in der Familie: Sein Bruder Mario Mosbacher ist Schulleiter des Fürstenberg-Gymnasiums in Donaueschingen.