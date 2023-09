Der Bergstadtsommer 2023 ist mit einem grandiosen Konzert zu Ende gegangen. Minutenlanger Beifall der stehenden Gäste brachte zum Ausdruck, was die Konzertbesucher empfunden haben: Freude und Dankbarkeit, dass in der Bergstadt ein solches Konzert möglich wurde. Zumal mit Gen Yokosaka ein japanischer Cellist von Weltruf den Bergstadtsommer mit zwei solistischen Auftritten bereicherte.

Yokosaka hat mit seinem Auftritt in der Alten Güterhalle mit zwei Welturaufführungen musikalische Geschichte geschrieben. In der voll besetzten Lorenzkirche hat Karsten Dönneweg ein Dirigat zelebriert, das nicht nur eindrucksvoll, sondern auch faszinierend war. Es mag etwas dran sein, dass der Mensch mit seinen Aufgaben wächst. Bestimmt trifft das auf den außerordentlich quirligen Karsten Dönneweg zu. Mit scheinbarer Leichtigkeit, viel körperlichem Einsatz und absolut präzis gegebenen Einsätzen in die Reihen der Orchestermitglieder hat er eine meisterliche Leistung erbracht. So wie er sagte, auch als ein Dank an seine Heimatstadt, denn inzwischen lebt er in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.

Etwas anderes, durchaus wichtiges ist ebenfalls neu. Mit einem Lachen erzählte Karsten Dönneweg bei der Begrüßung, dass ein Lehrer einer Schule seinen Urlaub mit einer Arbeit verkürzt hat. Denn es wurde ein kleines Podium nicht nur für den Dirigenten, sondern auch für den Cellisten benötigt. Somit wurde beim Schulumbau anfallendes Holz wiederverwertet und einer neuen Verwendung zugeführt, was mit Beifall honoriert wurde.

Mit der an den Beginn der Aufführungen gestellten „Tragische Ouvertüre d-Moll, op. 81“ von Johannes Brahms setzte Dönneweg das Orchester in den orchestralen Mittelpunkt. Seien es die Pauke, der getragene Vortrag von Querflöte, Oboe und der Hörner als bestimmende Elemente, lassen Streicher und Bläser in einem aufkommenden musikalischen Sturm zum Schlussakkord ansetzen.

Das nun sich anschließende Cello-Solo mit Gen Yokosaka entführte das Publikum für eine halbe Stunde Spieldauer in eine bisher so nicht erlebte Welt der Musik. Im Zusammenspiel mit dem Orchester wuchs der Cellist über sich hinaus. So spielt er die gesamte Partitur aus dem Gedächtnis, lässt dabei keine Ungenauigkeit zu. Das „Cello Konzert in e-moll, op. 85“ von Edward Elgar (1857-1934) stellt überaus hohe Anforderungen an den Solisten. Mit dem behutsamen Dirigat von Karsten Dönneweg gelingt es dem Orchester aber, wohldosierte Passagen zu spielen, welche das Yokosaka-Spiel abrunden. Beachtenswert auch die gegenseitige Blickkommunikation zwischen dem Dirigenten und dem Cellisten. Es zeigt sich immer wieder: Hier haben zwei Musiker einander getroffen, die sich respektvoll begegnen um Großes zu schaffen. Feinfühlig gespieltes Stakkato, unter der Teilnahme des Orchesters, ließen die Erwartungen immer höher werden. Ein vom Orchester gesetzter Kontrapunkt wies auf das nahende Ende der Aufführung hin.

Mit der Aufführung der Bach-Komposition „Air“ mit sechs Celli, bei der sich auch Karsten Dönneweg in die Reihe der Cellisten einfügte, erlebten die Gäste eine Zugabe, die in dieser Formation wohl einmalig bleiben wird. Das vielstimmige, traumhafte Klangbild verhaucht viel zu schnell im Kirchenraum.

Ein weiteres musikalisches Erlebnis präsentierte das Schwarzwald-Kammerorchester unter der Leitung von Karsten Dönneweg mit der Komposition der „Sinfonie Nr. 8 in G-Dur, op. 88“ von Antonin Dvorak. Dabei ließ sich Dvorak bei der Komposition von seiner Heimat inspirieren. Das viersätzige Werk in den Sätzen Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso und Allegro non troppo entwickelte sich zu einer mächtigen Aufführung. Im ersten Satz kam den Holzbläsern eine besondere Bedeutung zu. Das melancholisch beginnende Adagio wurde von einem Vogelruf durch die Flöte abgelöst. Oboe und Fagott übernahmen im dritten Satz mit graziler Spielweise die vom Komponisten geprägte Spielweise. Eine Trompetenfanfare leitete den vierten Satz eindrucksvoll ein. Variantenreich stellten die Celli das musikalische Thema vor. Unvermutet führte eine lyrische Passage direkt auf das virtuose, triumphale Ende des Werkes zu. Kaum verklungenm toste anhaltender Beifall auf.