Der Gemeinderat hat den Erlass einer Katzenschutzverordnung beschlossen. Damit soll die unkontrollierte Katzenvermehrung eingedämmt werden, die zunehmend auch in St. Georgen zum Problem wird. Mit der Verordnung hat die Kommune ein rechtliches Instrument an der Hand, um eine Pflicht gegenüber Katzenhaltern zur Kennzeichnung, Registrierung und Kastration ihrer Katzen mit Freilauf durchzusetzen.

Um auf die Notwendigkeit einer solchen Verordnung hinzuweisen, schilderte zunächst die Leiterin des Kreistierheims in Donaueschingen, Nadine Vögel, die dramatische Lage. Im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis nimmt die Population verwilderter Hauskatzen zu. Viele werden eingefangen und im Tierheim abgegeben, das längst an der Aufnahmekapazität angelangt ist. So seien allein in diesem Jahr bereits 250 Katzen im Tierheim abgegeben worden, 100 mehr als im gesamten Jahr 2017.

„Diese Katzen haben meist Krankheiten und Schmerzen. Viele der aufgefundenen Katzen sind so schwer krank, dass sie entweder von allein sterben oder eingeschläfert werden müssen, um sie von ihrem Leiden zu erlösen“, schilderte Vögel ungeschönt und mit schockierendem Bildmaterial die Situation. Wie sie sagt, leben in St. Georgen, geschätzt auf einer bundesweiten Erhebung, 2500 Hauskatzen, davon haben 1750 Freigang. Geht man aufgrund von Umfrageergebnisse davon aus, dass 70 Prozent dieser Freigängerkatzen kastriert sind, würden demnach 524 nicht kastrierte Katzen in St. Georgen leben, die wiederum für die unkontrollierte Population verantwortlich seien.

Cornelia Rettich ist seit Ende vergangenen Jahres Vorsitzende des Tierschutzvereins St. Georgen. Sie unterstrich die Ausführungen von Nadine Vögel und schilderte, wie prekär die Situation für und durch verwilderte Hauskatzen in St. Georgen für den Tierschutzverein ist. „Der Tierschutzverein ist ziemlich heruntergewirtschaftet und hat kein Geld und es fehlen ehrenamtliche Helfer.“ Sie selbst habe mehrere Fundkatzen in Obhut. „Aber ich bin kein Tierheim“, stellt sie klar.

Ein großes Problem seien zudem uneinsichtige Katzenhalter. Vor allem auf Bauernhöfen, wo naturgemäß mehrere Katzen zu Hause sind, die sich unkontrolliert vermehren, seien Katzenhalter oft uneinsichtig, wenn in einem aufklärenden Gespräch darum gebeten wird, die Katzen kastrieren zu lassen. Rettich nannte ein konkretes Beispiel von einem Landwirt aus St. Georgen.

Die beiden Vorträge der Tierschützerinnen erzeugten bei den Gemeinderäten mit ihrem Plädoyer für die Einführung einer Katzenschutzverordnung eine nachhaltige Wirkung. Nachdenklich und still war es am Ratstisch. Karola Erchinger (Freie Wähler) fand als erste die Worte wieder. „Dem ist nichts hinzuzufügen“, sagte sie. Das Gremium stimmte demnach ohne Umchweife einstimmig für den Erlass einer Katzenschutzverordnung, die ab 1. Januar 2024 in Kraft tritt. Bis dahin, so Markus Esterle, Leiter des Bürgeramtes, sollen Katzenhalter Zeit haben, um ihre Katzen auf freiwilliger Basis zu kennzeichnen und registrieren und sie beim Tierarzt kastrieren zu lassen.