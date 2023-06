Im Wetterglück stand das Hochfest der katholischen Kirche an der sonntäglichen Fronleichnamsfeier in der Bergstadt. Seit Jahren feiert die katholische Kirchengemeinde das Hochfest am Sonntag nach Fronleichnam. Am regulären Tag des Hochfestes begehen die Tennenbronner Christen der Seelsorgeeinheit den höchsten kirchlichen Feiertag der katholischen Kirche.

Mit der heutigen Neuauflage von Fronleichnam haben die Verantwortlichen einen neuen Platz gefunden: ebenfalls im oberen Klosterhof, doch im Schattenbereich eines ausladenden Baumes. Corsin Kleiner meint: „Zu gern wollten wir den Gottesdienst im unteren Klosterhofbereich durchführen, doch dort bietet sich kein schattiger Platz an.“

Weiter auf der Stadtterrasse

An der elektrischen Orgel im Klosterhof saß einmal mehr Josef Spath und begleitete den Gesang der Kirchengemeinde. Auch an der dritten Station in der Kirche spielte Spath die Klais-Orgel. Zum Einzug in den Klosterhof sang die Gemeinde „Lobe, Zion, deinen Hirten, dem Erlöser der Verirrten“. Ehrfurchtsvoll erklang das Kyrie, mit anschließender Vergebungsbitte. Das Gloria, mit „Gott in der Höh“, erklang vielstimmig im Klosterhof. Diese Momente des gemeinsamen Singens bringen die Gläubigen zueinander.

Zur Eucharistiefeier mit Abendmahl lud Pfarrer Dörflinger mit Helfern die Gemeinde ein. Die Lesungen wurden von Gina Zollo gehalten. Die Themen der Lesungen waren vielfältig, doch auch im direkten Bezug zum täglichen Leben.

Die zweite Station befand sich auf der Stadtterrasse. Dorthin führte die Stadtmusik St. Georgen unter der Leitung von Slawomir Moleta die nachfolgende Prozession. Mit viel Bewegung unter der Anleitung von Pfarrer Harald Dörflinger sangen die Erstkommunionskinder von „Gottes Liebe“. Nach dem Gottesdienst in der Kirche St. Georg feierten die Gläubigen im Franziskusgarten zu Klängen der Stadtmusik.