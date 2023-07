Aus dem ehemaligen Jugendhaus am Sommerrain soll eine Kindertagesstätte werden. Einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung stimmte der Gemeinderat zu. Eine von einer Privatinitiative vorgeschlagene Idee, Räume einer ehemaligen Kirchengemeinde in der Innenstadt für Kinderbetreuung umzunutzen, erteilte das Gremium dagegen eine Abfuhr.

Plätze sind immer Thema

Wenn im Herbst das Jugendhaus in den Roten Löwen umzieht, stehen die Räume am Sommerrain leer. Angesichts des aufgrund der Kindergartenbedarfsplanung ersichtlichen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen muss die Stadt weitere Betreuungsplätze schaffen. Das ehemalige Jugendhaus am Sommerrain eignet sich nach Ansicht der Verwaltung aufgrund seiner Lage und eines weitläufigen Grundstücks. Allerdings kann das Gebäude nicht direkt genutzt werden, sondern müsste umgebaut und modernisiert werden.

Günter Limberger vom gleichnamigen Architekturbüro stellte eine Analyse zur Nutzungsänderung vor. Demnach könnten Teile des Gebäudes zwar genutzt werden, „die Einrichtung aber eher nicht“. Möglich wäre eine umfassende Sanierung, wobei auch die Raumaufteilung im Obergeschoss, die derzeit sehr kleinteilig sei, neu geordnet werden müsste. Eine erste Analyse sieht eine Kombination aus dem bestehenden Gebäude und einem Anbau vor, in dem man zwei Kindergartengruppen mit jeweils 20 und eine Gruppe mit zehn Kindern einrichten könnte.

Noch steht keine Kostenkalulation für das Projekt. Limberger stellte jedoch nach jetzigem Stand bei einer umfassenden energetischen Sanierung des Gebäudes zumindest schon mal KfW-Fördermöglichkeiten in Höhe von rund 350.000 Euro in Aussicht.

Gemeinderat Oliver Freischlader (SPD) nannte die Gegend „unschlagbar.“ Hedwig König (Freie Wähler) befürwortete die Lage auch aufgrund der Nähe zur Rupertsbergschule. Auch Karola Erchinger (Freie Wähler) sieht den Standort als ideal und führte zudem an, dass man sich dadurch, dass sowohl das Gebäude als auch das Grundstück städtisches Eigentum seien, die Mietkosten sparen könne.

Damit wischte der Gemeinderat die Idee einer Privatinitiative vom Tisch, die in der Stadtmitte Räume für eine Kindertagesstätte zur Verfügung stellen wollte. Karin Eichenlaub und ihr Mann Jürgen Kaupp stellten dem Gemeinderat vorab die Idee bezüglich der Nutzung von Räumlichkeiten an der Gerwigstraße 37 vor. In ehemaligen Räumen einer Kirchengemeinde hätten sie die Einrichtung einer Kindertagesstätte mitten in der Innenstadt von St. Georgen gesehen.