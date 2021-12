Herausfordernd und eiskalt ist die Arbeit, die Mario Graupe und sein Team gerade im Vorlaufbecken des Klosterweihers erledigen. Der Bauleiter der Firma Amodes und seine Kollegen saugen den Schlamm ab, um die Qualität des Wassers dauerhaft zu verbessern – bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt.

Der Schlamm des Klosterweihers Das Sediment ist nach einer Gewässer-Analyse hochbelastet. Nachgewiesen wurden polyaromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die wohl durch den Straßenverkehr, also beispielsweise durch Reifenabrieb, ins Wasser gelangen. Zudem, und das ist das noch schwerwiegendere Problem, wurden auch polychlorierte Biphenyle (PCB) nachgewiesen. Industriechemikalien, die giftig sind. Sie gehören zum sogenannten „Dreckigen Dutzend“, die im „Stockholmer Übereinkommen“ festgeschrieben sind. Eine Übereinkunft über völkerrechtlich bindende Verbots- und Beschränkungsmaßnahmen für organische Schadstoffe. In Deutschland sind sie seit 1989 verboten.

„Es ist schon eine sehr anstrengende Arbeit, aber ich mache meine Arbeit gerne“, sagt er. Obwohl durch die tiefen Temperaturen zusätzliche Arbeit anfällt. „Wir müssen das System täglich entwässern“, sagt Graupe. Weil es sonst nachts gefrieren und Schaden nehmen würde. Entsprechend sei das eine Behinderung, aber keine unüberwindbare Hürde.

Sein Kollege, so sagt Graupe, habe auf der schwimmenden Absauganlage eine Sitzheizung. Nass und durchgefroren sei er abends trotzdem. Das alles sei aber kein Problem, gehöre eben zu ihrer Arbeit dazu. Und wenn ein Auftrag in den Winter falle, dann ist das eben so.

Mit dem Amphibienfahrzeug gleitet Willi Schulte über die Wasseroberfläche im Vorlaufbecken des Klosterweihers. Das Bild ist Mitte November entstanden. | Bild: Sprich, Roland

Und noch besser sei es, wenn die Arbeit sogar besser funktioniert als gedacht. Sie werden mehr Schlamm aus dem Vorlaufbecken saugen als ursprünglich geplant. Man könne, so sagt Graupe, den Schlamm besser trocknen. Das mache ihn leichter und die Entsorgung günstiger. Das gesparte Geld kann jetzt dafür eingesetzt werden, dass mehr Geld für die Arbeitszeit bleibt und damit mehr Schlamm abgesaugt wird.

Schlammtiefe wird ermittelt

Andauern soll das derzeitige Projekt noch bis voraussichtlich Mitte der kommenden Woche, sagt Bürgermeister Michael Rieger auf eine Anfrage. „Dann ist auch bekannt, wie groß die gesamte abgesaugte Menge war und wie tief das Absetzbecken dann wieder ist“, so Rieger.

Ab Mitte Januar sei vorgesehen, dass im Weiher die Schlammtiefe insgesamt und somit die Schlammmenge ermittelt wird. Zudem dann auch die Beschaffenheit des Schlamms in verschiedenen Schichten. Dazu werde es, etwa alle 50 Meter, eine Schlammbeprobung geben.

Dann erste Kostenschätzung

„Mit diesen Daten lässt sich dann hoffentlich die Gesamtmaßnahme hochrechnen“, sagt Rieger. Die Rechnung ist dann relativ einfach und baut auf die Erfahrungswerte der Arbeiten, die jetzt noch im Vorlaufbecken stattfinden. Die Arbeitszeit von Mario Graupe und seinen Kollegen plus die Entsorgung des hochbelasteten Schlamms des Klosterweihers. Unterm Strich wird eine Millionensumme stehen, fraglich ist nur, wie hoch sie genau sein wird.

Bürgermeister Michael Rieger will bei dieser Rechnung auch die Bürger mit ins Boot holen und den Weiher symbolisch und quadratmeterweise versteigern.