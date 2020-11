Bei den Stadtwerken St. Georgen gehen die (Wasser)-Uhren in diesem Jahr anders. Aufgrund der Corona-Pandemie werden keine Ableser ins Haus kommen, um den Zählerstand der Wasseruhren abzulesen. Stattdessen werden die Bürger gebeten, den Zählerstand selbst abzulesen und online zu übermitteln. Dabei könnten auch Verwandte helfen – oder ein Fax schicken.

Stadtbaumeister Alexander Tröndle und Johannes Sander, zuständig für die Verbrauchsabrechnung bei den Stadtwerken, erläuterten die Notwendigkeit. „In Corona-Zeiten ist es sehr schwierig, wenn der Ableser als fremde Person in die Haushalte kommt. Das wäre kein gutes Gefühl“, erklärt Tröndle. Viele Bürger seien verunsichert und würden ungern Außenstehende ins Haus oder den Keller lassen, um die Wasseruhr abzulesen.

Deshalb setzen die Stadtwerke in diesem Jahr darauf, dass die Bürger ihre Wasseruhr selbst ablesen und den Zählerstand online zu melden. Wie Johannes Sander erklärt, ist der Vorgang sehr einfach. „Auf der Internetseite www.st-georgen.de unter der Rubrik „Rathaus und Stadtwerke„ steht ein Onlineformular, in dem zunächst die Kundennummer und die Zählernummer eingetragen werden. Sind die Daten korrekt, wird der Kunde auf ein weiteres Formular weitergeleitet, auf dem dann der Zählerstand eingetragen und übermittelt wird.

Betroffen sind nur diejenigen Bürger, die von der Stadt in diesen Tagen ein Schreiben erhalten haben. Wie Alexander Tröndle betont, handelt es sich bei der Onlinemeldung nur um das Ablesen des Hauptwasserzählers, der in den meisten Gebäuden im Keller installiert ist: „Es geht nicht um die Unterzähler, die in den Wohnungen angebracht sind.“

Bislang hatten die Ableser viel zu tun. Rund 3200 Stellen gebe es, die an die städtische Wasserversorgung angeschlossen sind. „Sowohl private Immobilien als auch Gewerbe- und Industriebetriebe“, so Sander. Ausgenommen seien lediglich Eigenwasserversorger. Wie Tröndle sagt, könnte die jetzt aufgrund der Corona-Situation getroffene Maßnahme möglicherweise auch in Zukunft beibehalten werden. „Oft ist es ja so, dass der Ableser zur ungünstigen Zeit ins Haus kommt.“