Die internationale Radio- und Phonobörse zieht Anbieter aus dem naheliegenden Ausland, Frankreich und der Schweiz, an. Was die Besucher betrifft, kommen etliche aus Magdeburg und Dresden sowie aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Demzufolge genießt die Radio- und Phonobörse in Deutschland einen guten Ruf. Das mag auch am Termin liegen. Seit Beginn der Börse wurde festgelegt, dass die Messe am Samstag nach Fronleichnam stattfindet.

Geschuldet war das der Absicht, in den Anfängen den Ausstellern Planungssicherheit von einem Jahr auf das andere zu geben. Es war sogar so, dass die Anbieter gefragt wurden, welchen Termin sie als den besseren einstuften. Die demokratische Abstimmung ergab dann den heute festgelegten Zeitpunkt. Und die von weither anreisenden Besucher kombinieren oft das lange Wochenende mit einem Kurzurlaub in der Bergstadt.

Nachgefragt bei Holger Christmann, zuständig für das Deutsche Phonomuseum, wie zufrieden er mit dem Besucherstrom ist, antwortet dieser: „Der Geräuschpegel sagt mir, dass es gut ist.“ Für die diesjährige Börse gab es eine Neuerung mit der Vergabe der Verkaufsflächen. „Wir haben Blöcke gebildet und damit die Aussteller der jeweiligen Raumfläche zugewiesen.“ Als Flächen standen der obere Bereich der Stadthalle, der Saal mit Ausweitung ins Foyer und die Bühne zur Verfügung. Alle 44 Aussteller haben den erforderlichen Platz erhalten. Etliche benötigten einen Stromanschluss am Tisch, um die zahlreich mitgebrachten Geräte in Betrieb zu nehmen. So sagt Holger Christmann: „Viele Aussteller haben das Angebot, freitags bereits mit dem Einbringen der Ausstellungsware zu beginnen, genutzt.“ Diese Maßnahme habe das ansonsten hektische Treiben vor Börsenöffnung erheblich entspannt, erklärte Christmann weiter.

Entsprechend der Regel, wer zuerst kommt, mahlt zuerst, sind pünktlich um neun Uhr die Besucher in die Stadthalle geströmt. Dieser Moment ist für die Spezialisten entscheidend, denn da können sie im noch jungfräulichen Angebot schwelgen und nach Schnäppchen suchen. Einer der Mitorganisatoren ist Siegbert Hils. Seiner Meinung nach „sieht es recht wuselig aus“. Auch Wolfgang Arno Winkler betreibt mit seiner Frau Monika einen Verkaufsstand. Winkler gibt zu verstehen: „Das Interesse ist groß, das Geschäft eher schleppend.“ Der aus Herbolzheim angereiste Interessent Karsten Friedrich ist im Gespräch mit Aussteller Andreas Uhl. Friedrich kommt immer wieder zur Radio- und Phonobörse und kann in etwa abschätzen, wie deren Verlauf sich bisher veränderte. „Die Börse ist immer gleich. Wir treffen hier Freunde, die von weit herkommen.“ Von Hanspeter Erchinger vom Phonomuseum-Team war zu erfahren, dass insgesamt 257 Besucher in die Stadthalle gekommen sind.

Als eine feste Einrichtung der Radio- und Phonobörse kann die Historische Radiowerkstatt der Firma Saba bezeichnet werden. Dort finden Liebhaber alter Saba-Radios durchaus Schnäppchen. Volker Bündge hält ein längst vergilbtes Exemplar der „SABA-POST“ in der Hand, während ein junger Mann interessiert auf ausgelegte Exemplare schaut. Beim St. Georgener Wolfgang Göbel und seinem Sohn Sven waren mehrere Spezialitäten am Tisch zu finden. Auf einem kleinen Bildschirm konnten die Besucher weitere spezielle Geräte anschauen.

Seit zehn Jahren kommt der aus Südkorea stammende Young Gap Ku zur Börse nach St. Georgen. Bei ihm können die Besucher nach passenden Röhrenfassungen suchen. Ebenfalls ein Dauergast an der Radio- und Phonobörse ist der aus Passau angereiste Dual-Geschichte-Buchautor Norbert Kotschenreuther. Seine Kontakte nach St. Georgen gehen bis 1995 zurück. Damals traf er erstmals Walter Grießhaber, der bei der Firma Dual zuständig für den Ausstellungs- und Vorführraum war. „Seither bin ich jedes Jahr da und hätte es bereut, wenn ich in diesem Jahr nicht gekommen wäre.“