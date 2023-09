Die Klosterweiher-Liegewiese hat sich als idealer Veranstaltungsort zum Open–Air–Kino erwiesen. Im schon feuchten Gras nahmen am Freitagabend rund 110 Besucher auf mitgebrachten Stühlen und anderweitigen Liegemöglichkeiten vor dem ruhigen Wasserspiegel Platz. Leopold Winterhalter aus Titisee-Neustadt hat als begeisterter Kinoinhaber die elektronische Projektionseinrichtung, einen DSP-Projektor, mitgebracht. Bei dem Gerät handelt es sich um einen überdimensionalen Beamer mit entsprechender Optik. Mit hoher Lichtstärke kann das vier mal sechs Meter große Bild ausgeleuchtet werden. Mit den vor der Leinwand platzierten Lautsprechern wurde es möglich, den Filmsound effektvoll wiederzugeben. Für Winterhalter war die Aufführung in St. Georgen gleichzeitig eine Premiere, die kurzfristig wegen des Granatenfunds im Klosterweiher kurz vor der Kippe stand.

„Mit beteiligt am Open-Air-Kino war der Jugendgemeinderat“, war von Victoria Dillmann, Sprecherin der Stadt, zu erfahren. Über das Internetportal waren acht Filme angeboten. Unter anderem „Monsieur Claude und sein großes Fest“, „Asterix und Obelix im Reich der Mitte“ oder „Transformers – Aufstieg der Bestien“. Die Mehrheit hat sich für Indiana Jones entschieden, so Victoria Dillmann. Für die äußere Sicherheit am Gewässer sorgte eine Wachmannschaft der DRLG-Ortsgruppe St. Georgen, war von Schwimmmeister Sven Konopke zu erfahren.

Leopold Winterhalter freute sich über 40 Voranmeldungen zum Open-Air-Kinobesuch. Es war zu beobachten, dass die Besucher sich allesamt gut eingepackt hatten, denn die Temperaturen in der sternenklaren Mondnacht gingen in den niedrigen zweistelligen Bereich herunter. Nach dem Filmende zeigten sich die Besucher zufrieden, Harrison Ford in seiner „Indiana Jones“-Paraderolle als Professor Henry zu sehen. Denn schlussendlich wird im aktionsgeladenen Film das Böse dem Guten unterliegen. Indiana Jones wird nach einer Zeitreise durch einen Faustschlag zurück ins Jahr 1963 befördert.