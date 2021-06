St. Georgen vor 1 Stunde

In St. Georgen lebt es sich so sicher wie nie zuvor

In St. Georgen lebt es sich statistisch gesehen sehr sicher. So lautet das Resümee, das Revierleiter Kai Stehle bei der Vorstellung der Kriminalstatistik in einer Sitzung des Gemeinderates in der Stadthalle zog. In der Bergstadt ist die Anzahl der Straftaten entsprechend dem landesweiten Trend im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Durchschnittlich eine Straftat pro Tag verzeichnet die St. Georgener Statistik.