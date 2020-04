Wenn die Tiefgarage am Marktplatz im Zuge der Stadtkernmodernisierung saniert ist, können dort nur noch Fahrzeuge mit einer maximalen Höhe von zwei Metern parken. Grund ist eine neue Entlüftungsanlage, die der Technische Ausschuss jetzt beschlossen hat.

Neues Jetventilatorsystem

Wie Stadtbaumeister Alexander Tröndle erläuterte, soll aus wirtschaftlichen und technischen Gründen ein Jetventilatorsystem installiert werden. Dies habe den Vorteil, dass keine Entlüftungskanäle benötigt werden und die vorhandenen Bodenkanäle nicht mehr benötigt werden. „Bei einem Kanalsystem wie bislang müssten diese Bodenkanäle aufgrund der hohen zu bewältigenden Luftmengen vergrößert werden.

Ventilatoren an der Decke statt Bodenkanäle

Beim einem Jetventilationssystem werden große Ventilatoren an der Decke installiert, die für die Be- und Entlüftung der Tiefgarage sorgen. Aufgrund der Bauhöhe muss die Einfahrtshöhe jedoch auf zwei Meter beschränkt werden. Derzeit können Fahrzeuge mit einer Maximalhöhe von 2,10 Metern in die Tiefgarage einfahren.

Kosten noch ungewiss

Von Ausschussmitglied Fritz Weisser auf die Kosten angesprochen, sagte Tröndle, dass derzeit zwar noch keine Kosten für den Einbau eines Jetventilatorensystems kalkuliert seien. „Es wird aber auch jeden Fall günstiger als der Einbau eines neuen Kanalabluftsystems.