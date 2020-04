In der Weidenbächlestraße laufen zwischen Mai und Juli Sanierungsarbeiten. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Die Maßnahme erstreckt sich von der Einmündung der Hebelstraße bis zur Talstraße. Der Verkehr in der wichtigen Durchgangsstraße ist in dieser Zeit stark eingeschränkt. Sowohl für den Durchgangsverkehr, als auch für die Anwohner.

Erneuert werden Wasserleitungen und die Wasserhausanschlüsse. Auch Arbeiten an der Strom-, Gas- und Breitbandversorgung finden statt. Hier werden allerdings zunächst die Leerrohre für die spätere Glasfaserleitung verlegt. Sämtliche Arbeiten kosten rund 353 000 Euro und werden von der Strabag GmbH erledigt. Weil noch weitere Auftraggeber beteiligt sind, unter anderem die EGT Energie GmbH, die Stadtwerke Villingen-Schwenningen und der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, trägt die Stadt St. Georgen die Kosten nicht alleine. Sie trägt über die Stadtwerke einen Anteil von rund 139 000 Euro für die Wasserversorgung und die Hausanschlüsse.

Umleitung über Talstraße

Der Durchgangsverkehr wird über die Talstraße, die Alte Landstraße und die Bahnhofstraße umgeleitet. Inwieweit die jeweiligen Anlieger betroffen sind, hängt vom Baufortschritt und dem aktuellen Ort der Arbeiten ab. „Das Befahren des Straßenabschnitts ist für Anlieger während der Baumaßnahme eingeschränkt möglich“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage.

Gemeinderat Kai Noel (Freie Wähler) hatte in der Sitzung nach den abweichenden Preisen der Bieter erkundigt. Er hatte einen großen Preissprung zwischen dem besten Angebot und den drei anderen Bietern festgestellt. Der Unterschied betrug zwischen rund 160 000 Euro und gut 180 000 Euro. Noel fragte, ob aufgrund dessen mit versteckten Kosten beim preisgünstigsten Bieter zu rechnen sei. „Das ist nicht zu erwarten“ sagte Stadtbaumeister Alexander Tröndle. Weil die Firma Strabag auch den Kühlbrunnenweg saniere, habe sie logistische Vorteile.