So etwas nennt man wohl eine typische Win-Win-Situation. Im Theatersaal sitzen glückliche Menschen, die, unter Beachtung der Corona-Hygienemaßnahmen, einen unterhaltsamen Abend erleben dürfen. Auf der Bühne steht ein Kabarettist, der glücklich ist, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen. „Mal ehrlich, Kabarett ohne Publikum, das macht keinen Spaß“, bekannte denn auch Jens Neutag, als er im Theater im Deutschen Haus auftrat. Dabei feierte er nach eigenen Angaben mit seinem neuen Programm die „Premiere des Herzens“.

Das Haarteil des US-Präsidenten

Doch der Künstler, der sein neues Programm „Allein – Ein Gruppenerlebnis“ spielte, wusste gar nicht so recht, ob Kabarett in diesen Zeiten ganz risikofrei funktioniert. „Kabarettbesucher sind ja größtenteils Risikogruppe.“ Glücklicherweise hatte Jens Neutag, in ein auffälliges Bühnenkostüm gewandet, das den Begriff Tarnanzug kompromisslos verdient, außer einigen kabarettpolitischen Seitenhieben auf die Corona-Pandemie auch andere Themen, die ihn beschäftigten. So widmete er sich dem US-Präsidenten, oder besser dem, was dieser auf dem Kopf trägt. „Das ist das einzige Haarteil, das sich sein Wirtstier selbst ausgesucht hat“, scherzte er.

St. Georgen Theater im Deutschen Haus rüstet für den kommenden Winter auf Das könnte Sie auch interessieren

Jens Neutag, der schon mehrfach zu Gast in der St. Georgener Spielstätte war, erwies sich einmal mehr als feinsinniger Beobachter der Gesellschaft. Was ihm da auffällt, servierte er seinem Publikum mit Worten fein seziert und mit einer scharfen Prise Ironie. So feuerte er auf Eigenheimbesitzer mit gepflegtem Vorgarten ebenso eine kabarettistische Breitseite ab wie er die Tücken beim Onlineshopping offenlegte.

Tosender Beifall

Dass sein politisches Kabarett genau auf den Tag der Deutschen Einheit fiel, mag Zufall oder glückliche Fügung gewesen sein. Ursprünglich sei an diesem Abend ein Auftritt des Jugendensembles geplant gewesen, das aufgrund der aktuellen Situation seine Proben und Aufführungen verschieben musste, wie Ute Scholz vom Theater sagte. Doch ob Einheitstag hin oder her, mit seiner kabarettistischen Scharfzüngigkeit hielt Jens Neutag nicht hinterm Berg, als er die politische Arbeit in diesem Land betrachtete und mit den Worten schloss; „Unser Land sollte sich schämen, den Begriff Würde im Grundgesetz zu benutzen, so lange Erzieherinnen und Altenpfleger so schlecht bezahlt werden.“ Dies bescherte ihm den tosenden Beifall des begeisterten und anspruchsvollen Publikums.