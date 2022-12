Die Vorbereitungen für eines der aufwendigsten Projekte in St. Georgen sind in vollem Gänge. Doch noch bremst vor allem die Witterung den Start des Aussaugens des Klosterweihers.

Das Rondell kann bleiben

Sämtliches Material, auch die große Maschine, die den Schlamm trocknet, steht bereit. Eine gute Nachricht gibt es aber – die Einschränkungen für die Bürger fallen etwas weniger drastisch aus als zunächst befürchtet.

Das Rondell, die beliebte Skateanlage, muss wohl doch nicht genutzt werden und bleibt für Sportler frei. | Bild: Ganter, Patrick

Das Rondell beim Klosterweiher, die vor allem bei jungen Leuten beliebte Skateranlage, kann vermutlich doch geöffnet bleiben. „Wir beabsichtigen, das Rondell frei zu lassen“, so bestätigt Bürgermeister Michael Rieger.

Das Entschlammungsgerät und der Schlamm selbst finden Platz auf dem ehemaligen Bolzplatz, der zeitweise weichen musste. Die Schläuche, die den Schlamm transportieren, werden um das Rondell herum gelegt.

Eine Garantie gibt es nicht

So weit zumindest der Plan. „Es ist aber keine Garantie, dass das Rondell frei bleiben kann. Vielleicht muss das eine oder andere noch dort gelagert werden“, sagt Rieger.

Bestehen bleiben wird die Einschränkung, dass für Badegäste nur die Hälfte des Weihers zur Verfügung stehen wird. Hintergrund ist, dass der Weiher in zwei Abschnitten ausgesaugt werden soll.

Der Aufbau für das Aussaugen des Weihers hat bereits begonnen. Zu sehen ist die große Anlage, die den Schlamm pressen wird. | Bild: Ganter, Patrick

Stand heute, so sagt der Bürgermeister, gehe die Maßnahme nach den Ferien los, also am Montag, 9. Januar. Das aber bleibe weiterhin witterungsbedingt. Auf einem gefrorenen Weiher können die Arbeiten nicht stattfinden.