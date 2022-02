Damit hat er nicht gerechnet. An seinem letzten Schultag als Schulleiter am Thomas-Strittmatter-Gymnasium wurde Ralf Heinrich am Dienstag von seinen 450 Schülern verabschiedet. 450 Mal schallten ihm Dankesworte entgegen, als Heinrich durch das Ehrenspalier lief, das sich einmal komplett ums Schulgebäude zog. Die Schülermitveranwortung (SMV) hatte sich die Aktion einfallen lassen.

Ralf Heinrich nimmt sich Zeit, jedes einzelne Plakat zu lesen, das ihm die Schüler gemalt haben. | Bild: Sprich, Roland

„Ihr bringt mich zum Weinen“, sagte Ralf Heinrich, als er die ersten Meter aus dem Schulgebäude lief. Mit Beginn der vorletzten Unterrichtsstunde wurde er unter einem Vorwand aus seinem Büro gelockt. Ahnungslos, was ihn erwarten würde, trat er aus dem Schulgebäude, wo er mit Beifall und den ersten Plakaten empfangen wurde.

Nicht viele Worte machen diese Schüler. Aber das eine Wort sagt alles aus. Mit einem dicken „Danke“ wird Schulleiter Ralf Heinrich verabschiedet. | Bild: Sprich, Roland

„Vielen Dank für die Jahre und alles Gute für die Zukunft“, stand da immer wieder zu lesen. Heinrich nahm sich die Zeit, jedes einzelne Plakat genau zu lesen. Unter dem Applaus und „Danke“-Rufen der Schüler lief der Schulleiter das Spalier ab und nahm auch 18 Rosen für 18 Jahre am Thomas-Strittmatter-Gymnasium in Empfang.

In der Sporthalle bekam Heinrich schließlich noch ein Bild überreicht, das einen Baum zeigt. Als „Blätter“ hatten sich alle Schüler des Gymnasiums einzeln mit ihren Fingerabdrücken auf der Leinwand verewigt.

So ganz geht er nicht Die offizielle Verabschiedung von Schulleiter Ralf Heinrich findet im Mai statt. Ganz verabschiedet sich der Neu-Ruheständler nicht vom Thomas-Strittmatter-Gymnasium. Er wird der Club-of-Rome-Schule als Verbindungsglied erhalten bleiben.

Die Schülersprecher Simon Schneider, Cora Dietz, Anne Berner und Celine Wälde bedankten sich im Namen der 450 Schülerinnen und Schüler. „Die Zusammenarbeit mit Ihnen war immer toll“, so Schneider. Anne Berner wünschte ihm „dass Sie noch lange fit bleiben.“

Ralf Heinrich nutzte die Gelegenheit, sich ebenfalls bei den Schülern zu bedanken. Für ihn schließt sich in der Rossbergsporthalle ein Kreis. „Als ich das erste Mal in diese Sporthalle kam, wusste ich gar nicht, dass da dahinter eine Schule ist“, erinnert er sich an die Zeit zurück, als er aus sportlichen Gründen auf den Rossberg kam.

Erst nach und nach erfuhr er, dass sich hinter der Sporthalle auch ein Schulzentrum befindet, wo er letztlich 18 Jahre als Schulleiter für das Gymnasium verantwortlich war. „Es war schon die richtige Schule. Danke für 18 tolle Jahre, ich habe es nie bereut“, sagte Ralf Heinrich abschließend.