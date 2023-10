Wie kann St. Georgen in Zukunft unter dem Dach der Hochschwarzwald Tourismus GmbH touristisch besser vermarktet werden? Diese Frage stand im Zentrum des Besuchs von HTG-Geschäftsführer Patrick Schreib in der Sitzung des Gemeinderates. Das Gremium zeigte sich erfreut, dass St. Georgen offenbar doch nicht nur das fünfte Rad am Tourismuswagen ist.

Seit der Auflösung des Ferienlandes vor zweieinhalb Jahren, dem zuletzt neben der Bergstadt noch die Gemeinden Furtwangen, Schonach und Schönwald angehörten, ist St. Georgen im Tourismusbereich an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) angeschlossen. Bislang hat die Bergstadt davon offenbar allerdings nicht viel gespürt. Dabei stellte Patrick Schreib, der erst seit Anfang diesen Jahres HTG-Geschäftsführer ist, St. Georgen ein gutes Zeugnis aus. „Ihre Stadt befasst sich intensiv mit Lebensqualität“, sagte er angesichts des vorgehaltenen Gesamtangebots, das sowohl für Feriengäste als auch für Einheimische da ist. „St. Georgen braucht sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen“, ermutigte Schreib das Ratsgremium, St. Georgen mit dem touristischen Blick zu sehen, was beispielsweise die sozialen und ökologischen Entwicklungen sowie die ausgebaute Infrastruktur an Rad- und Wanderwegen betrifft. Allerdings machte Schreib auch deutlich, dass Tourismus ein arbeitsintensiver Prozess ist. „Tourismus ist kein Hobby. Es geht um Wertschöpfung und da müssen alle, Einheimische, Verwaltung und Unternehmen gemeinsam handeln.“

Die Zukunft der HTG sei nutzungsorientiert. Dazu brauche es ein Lebensraum-Management. Die HTG strebe an, den Hochschwarzwald zur größten klimaneutralen Region zu machen. Die Prognose von Patrick Schreib sieht voraus, dass sich die Feriengäste angesichts der immer wärmer werdenden Regionen „auf höhere, kühlere Lagen freuen werden“. Man wolle deshalb gemeinsam St. Georgen als Mitgliedsgemeinde der HTG weiterentwickeln. Angesichts dieser Aussagen schöpfen der Gemeinderat und auch die Verwaltung Hoffnung, dass der Beitritt zur HTG richtig gewesen sei. „Darauf haben wir schon lange gewartet. Seit dem Wechsel zur HTG haben wir wenig gehört“, sagte Bürgermeister Michael Rieger. Georg Wentz (FDP), der selbst auch Vermieter für Ferien-Destinationen ist, nannte den Beitritt „die beste Lösung“. Ein Kritikpunkt sei die Höhe der Kurtaxe. „Für 2,50 Euro Kurtaxe pro Tag bekommen die Gäste nicht mehr so viel geboten wie einst mit der Konuskarte.“

Oliver Freischlader (SPD) machte keinen Hehl daraus, dass er den Eindruck hatte, „dass St. Georgen bislang das fünfte Rad am Wagen der HTG gewesen sei“. Als Beispiel nannte er die Ankündigung der HTG, dass die Tourist-Info in St. Georgen geschlossen werden sollte. „Heute habe ich zum ersten Mal den Eindruck, dass das mit der HTG etwas werden könnte.“ Als positiv bewertete Freischlader die von Schreib vorgestellte Smartphone-App. „Die bringt dem Gast echten Benefit.“