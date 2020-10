Bürgermeister Michael Rieger gibt im SÜDKURIER-Interview eine Einschätzung zur aktuellen Lage in der Bergstadt ab, erzählt, wie er persönlich mit der Krise umgeht und ruft die Bürger zum Zusammenhalt auf. Geführt wurde das Interview am Donnerstag, 22. Oktober.

Herr Rieger, in St. Georgen steigen die Corona-Zahlen im Oktober rasch an. Wie ist Ihre Einschätzung zu der aktuellen Lage in der Bergstadt?Die Lage in St. Georgen nehmen wir als Verwaltung ernst. Wir sind innerhalb der Stadt sehr gut vernetzt und