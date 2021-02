In Langenschiltach will ein Landwirt vier Ferienhäuschen an einem Wanderweg, der an seinem Grundstück vorbei führt, erstellen. Die kleinen Häuser sollen im Rahmen einer Hüttenkonzeption für den Schwarzwald-Baar-Kreis das touristische Angebot im Landkreis bereichern.

So reagiert der technische Ausschuss Langenschiltachs Ortsvorsteher Hartmut Breithaupt bezeichnete das Vorhaben in der Sitzung des technischen Ausschusses als „mutige Entscheidung mit schlüssigem Konzept.“ Hansjörg Staiger beglückwünschte die Gastgeber. Georg Wentz bezeichnete das Vorhaben als „Bereicherung für den Tourismus“. Fritz Weißer und Ernst Laufer bemängelten die Entfernung zum Hof. Der Technische Ausschuss stimmte dem Vorhaben vorbehaltlich der baurechtlichen Zulässigkeit mit einer Gegenstimme zu. (spr)

Gerhard Lehmann ist der Bauherr, der das Projekt auf seinem Grundstück auf der Vogte umsetzen möchte. „Wir passen voll in die Kriterien des Hüttenkonzepts„, sagt Gerhard Lehmann. Demnach muss bereits ein Tourismusbetrieb bestehen und das Haupteinkommen aus der Landwirtschaft erwirtschaftet werden.

Wichtigen Wirtschaftszweig fördern

Bereits 2017 hat der Schwarzwald-Baar-Kreis eine Tourismuskonzeption als Grundlage dafür entwickelt, die Bedeutung des Tourismus für den Schwarzwald-Baar-Kreis zu steigern und den für die Region wichtigen Wirtschaftszweig weiter zu fördern. Ein Punkt hierbei ist die so genannte Hüttenkonzeption. Grundidee ist eine Verbesserung des gastronomischen Angebots entlang von Wander- und Radwegen, das um das Angebot von Wanderhütten zur Übernachtung ergänzt werden soll. Und genau hier möchte Gerhard Lehmann einsteigen.

Gerhard und Annette Lehmann zeigen auf die Stelle, an der die vier Übernachtungshäuschen direkt an einen vorbeiführenden Wanderweg entstehen sollen. | Bild: Sprich, Roland

Geplant ist der Bau von insgesamt vier identischen Holzhäusern mit einer Größe von jeweils neun mal drei Metern sowie einem Freisitz. Drei der Häuser, mit großer Fensterfront, um den Ausblick auf die Schwarzwaldhügel zu genießen, sollen hierbei als Wohnhäuser mit Wohn-Schlafraum, Kochnische und Dusche/WC eingerichtet werden. Das vierte, optisch identische Häuschen wird als Sauna konzipiert. Die Häuschen sind für eine Belegung von zwei Erwachsenen und Kindern ausgelegt.

Starkes zweites Standbein gesucht

Zu den Gründen, weshalb Lehmann, der mit seiner Frau Annette als Gastgeber auf dem Kieningerhof bereits zwei Ferienwohnungen betreibt, hier noch intensiver in den Tourismusbereich einsteigen will, erklärt der Bauherr, „dass sich auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb in absehbarer Zeit etwas verändern wird und wir ein starkes zweites Standbein suchen.“

Nähe zur Loipe soll ganzjährige Nachfrage fördern

Die vier Hütten mit Selbstversorgerkonzept sollen unweit an einem mit der blauen Raute gekennzeichneten regionalen Wanderweg erstellt werden. Durch die Nähe zur Staudenlanglaufloipe ist Lehmann zudem überzeugt, dass die Unterbringungsmöglichkeiten ganzjährig für Touristen interessant sein können.

Schnelles Tempo erhofft

Rund 220 000 Euro möchte Gerhard Lehmann für das neue Angebot investieren. Dass das Konzept erfolgreich sein wird, davon ist der Investor überzeugt. „Wir hoffen auch darauf, dass nach der Corona-Pandemie der Tourismus im eigenen Land anzieht und die Feriengäste Urlaub im eigenen Land schätzen.“ Immerhin habe die Region ein sehr gutes touristisches Angebot. Vorbehaltlich der Baugenehmigung wollen Lehmanns ihr Angebot bereits nach Ostern anbieten.

Bauamt muss noch Abklärungen treffen

Ein Knackpunkt bei der bisherigen Planung ist die Entfernung der Ferienhäuschen zum Hof. Da das Bauvorhaben im Außenbereich liegt, ist es dort laut Paragraf 35 Baugesetzbuch nur zulässig, wenn es keine Beeinträchtigung öffentlicher Belange gibt und „in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit der Hofstelle des landwirtschaftlichen Betriebes steht.“

Allerdings ist keine präzise Entfernung definiert. Derzeit sollen die Häuser rund 70 Meter von der Hofstelle errichtet werden. Das zuständige Bauamt erwartet in Kürze die Stellungnahmen der Fachbehörden und wird dann entscheiden, ob das Vorhaben so umgesetzt werden kann.