Fantasievolle Kostüme und strahlende Kinderaugen – Fasnet ist auch für die kleinsten Narren ein großer Spaß. Damit der Narrennachwuchs der Nesthexen am heutigen schmotzigen Donnerstag zumindest ein bisschen Narretei erlebten darf, gibt es für die Nesthexenkinder am Nachmittag einen Kinderball übers Internet.

Sandra Lesniak hat den virtuellen Kinderfasnachtsball organisiert. „Es war eine spontane Idee, damit unsere kleinsten Hexen wenigstens ein klein wenig Fasnachtsflair bekommen“, so die Mutter, die selbst zwei Kinder hat. Normalerweise würde der närrische Nachwuchs das Nesthexenleben hautnah auf Umzügen erleben und so in die Narretei hineinwachsen. Und so soll der erste Nesthexen- Kinderonlineball ablaufen: „Wir haben den Kindern vor einigen Tagen eine Basteltasche vor die Türe gestellt“, sagt Sandra Lesniak. Die Jutetaschen wurden vom Frisurenstudio Menda zur Verfügung gestellt. Darin Utensilien, um sich eine eigene (Nest)-Hexenmaske in schwarz-lila zu basteln. Dazu etwas Reisig für einen echten Hexenbesen. Papierstreifen und Luftschlangen, um das Wohn- oder Kinderzimmer närrisch zu dekorieren. „Und etwas Süßes gab es auch“, verrät Lesniak.

Ab 15.30 Uhr, wenn auch die Kleinsten ihren Mittagsschlaf beendet haben. können sich die angemeldeten Teilnehmer per Zoom-Konferenz in den virtuellen Kinderball einwählen. Ein Dutzend Kinder zwischen ein und zwölf Jahren haben sich im Vorfeld angemeldet: „Die Kinder können sich natürlich gerne kostümieren, sei es im Hexenhäs oder anderweitig.“ Für eine knappe dreiviertel Stunde steppt dann in den Kinderzimmern der Bär. „Wir lassen Fasnachtslieder laufen, zu denen die Kinder tanzen und singen können. Und vielleicht möchte das eine oder andere Kind auch etwas erzählen“, stellt sich die Organisatorin den Ablauf vor. Für die Kinder zählt vermutlich auch, dass sie ihre Freunde, die sie seit vielen Wochen und Monaten nicht treffen durften, endlich wieder einmal sehen können. Und vielleicht wird der Nesthexen-Nachwuchs auch den Narrenruf, das dreifache „Nescht-Hexen“, lautstark durchs Internet schallen lassen.