Die Bergstadt hat sich nach dem Stadtfest ein weiteres Mal in Feierlaune versetzt. Das Heugausfest, das der Handels- und Gewerbeverein organisierte und zwei Tage dauerte, war sowohl für Besucher als auch für die Organisatoren ein Erfolg auf ganzer Linie. Dafür, dass es kein zweites Stadtfest wurde, sorgte neben dem veränderten Festareal auch die gesamte Konzeption.

Und schließlich hat das Fest eine ganz andere Tradition: Der „Heugaus“ wurde früher von Bauern, Mägden und Knechten gefeiert, nachdem das letzte Heu versorgt war.

Die Festmeile erstreckte sich zwischen Rathaus bis hinter den Kreisverkehr in Richtung Schramberger Straße und war mit zahlreichen Aktionsflächen und Marktständen bespielt. Dort waren nicht nur zahlreiche Verkaufsstände mit regionalen Produkten ein Anziehungsmagnet.

Immer wieder sorgten auf den beiden Bühnen mitten auf dem Bärenplatzkreisel und vor dem Rathaus Comedyacts für Unterhaltung. Vor allem das Duo „Hillus Herzdropfä“ sorgte am Sonntag mit breitester schwäbischer Comedy für Lachsalven, die quer über den Bärenplatz schallten.

Stets mitten im Geschehen, um sicherzustellen, dass das Fest rund läuft, waren Jürgen Pohl und sein Helferteam.

Jürgen Pohl ist der Initiator der Idee, in St. Georgen zu feiern wie vor hundert Jahren. Selbst, als der Himmel am Samstagvormittag seine Schleusen öffnete und die Festmeile unter Wasser setzte, war er guten Mutes, dass es sich bei dem Regen nur um ein kurzes Intermezzo handeln würde. Und er sollte Recht behalten. Ab dem Nachmittag riss der Himmel auf und fortan herrschte bestes Feierwetter.

Dritte Auflage? Jürgen Pohl lässt derzeit offen, ob es auch eine dritte Auflage des St. Georgener Heugausfestes geben wird. „Dazu kann ich zu diesem Zeitpunkt weder ja noch nein sagen.“ Es sei ein erheblicher Aufwand, solch ein Fest neben dem normalen Berufsalltag zu organisieren.

Das nutzten denn auch die Besucher, die sich an den Kunsthandwerksprodukten erfreuten oder sich an Striebele, Bratwürsten oder Wurstsalat im Fladenbrot labten.

Am Samstag konnten sich Teams zudem bei den lustigen Heugausspielen im sportlichen Wettstreit messen. Am Sonntag luden die HGV-Einzelhändler zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Am Sonntagnachmittag war Jürgen Pohl denn auch mehr als zufrieden mit dem Verlauf des Festes. „Hammergeil. Unsere Erwartungen wurden genau erfüllt. Die Festmeile sieht genau so aus, wie ich sie mir vorgestellt habe“, so Pohl im Gespräch mit unserer Zeitung. Das abwechslungsreiche Programm auf den beiden Bühnen sei gut angekommen und auch die Aussteller signalisierten große Zufriedenheit.

