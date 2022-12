Hans-Hartwig Lützow vom Untermühlbachhof in Peterzell war im Februar einer der Ersten, der nach Beginn des Krieges von Russland gegen die Ukraine reagierte und eine junge Frau samt ihren drei Kindern, zu denen seit mehr als 20 Jahren eine freundschaftliche Verbindung besteht, in den Schwarzwald holte.

Persönlicher Eindruck vor Ort

Diese Frau ist mit ihren Kindern inzwischen wieder zu ihrem Mann in die Ukraine zurückgekehrt. Wie es ihr und ihrer Familie geht, wollte Lützow nun wissen und persönlich vor Ort erfahren. Er reiste direkt in die Ukraine, um sich vor Ort ein Bild von den Lebensumständen der Menschen im Kriegsland zu machen.

Dabei sorgte er mit einem speziellen Mitbringsel auch dafür, dass einige Menschen in einem kleinen Dorf ihre berufliche Existenzgrundlage aufrecht erhalten können.

Als Hans-Hartwig Lützow im Oktober aus den Nachrichten erfuhr, dass Russland gezielt die Stromversorgung in der Ukraine angreift, wusste er, dass es Zeit wird, zu handeln. Er organisierte einen Starkstromgenerator und fuhr ihn direkt nach Kovalivka, ein kleines Dorf mit rund 1200 Einwohnern, das irgendwo in den Karpaten liegt.

Dort lebt Anna Turkulova, die als Deutschlehrerin in St. Georgen einige Monate ukrainischen geflüchteten Frauen und Kindern die deutsche Sprache lehrte.

Vor mehr als 20 Jahren kennengelernt

Anna Turkulova und ihrer Familie geht es soweit gut. Auch wenn die junge Frau Angst um ihren Mann Andrij hat. Der ist im Zivilschutz tätig und fährt jede Woche mehrere hundert Kilometer an die Front, um die dortigen Soldaten mit Essen zu versorgen, das die Frauen in Kovalivka kochen und backen.

„Die Kinder flechten hier in der Schule Tarnnetze.“ Hans-Hartwig Lützow

Hans-Hartwig Lützow kennt Andrij schon lange. Vor mehr als 20 Jahren war der junge Ukrainer als Au Pair auf dem Untermühlbachhof. Im Schwarzwald hat er auch seine zukünftige Frau Anna kennengelernt, die zu diesem Zeitpunkt als Freiwillige beim Versöhnungsbund in Villingen-Schwenningen war. Bis heute hält die Verbindung zwischen dem Schwarzwaldbauern und den Ukrainern.

Das kleine Karpatendorf liegt zwar hunderte Kilometer außerhalb des Kriegsgebiets. Dennoch ist er auch hier präsent. „Die Kinder flechten hier in der Schule Tarnnetze“, erklärt Hans-Hartwig Lützow. In gewöhnliche Fischernetze werden Stofffetzen eingearbeitet.

Jetzt im Winter sind es Stücke aus weißen Bettlaken. Die Stimmung an sich ist gut. „Die Kinder singen, die Frauen erzählen Geschichten“, beschreibt er die skurrile Situation.

Stromgenerator aus dem Baumarkt

Der Stromgenerator, den Hans-Hartwig Lützow über einen Baumarkt organisierte und aus dem Schwarzwald in das rund 1700 Kilometer entfernte Dorf brachte, soll den Menschen zudem helfen, ihre berufliche Existenz aufrecht zu erhalten. „In dem Dorf werden künstliche Weihnachtsbäume produziert“, erklärt der Peterzeller Landwirt.

Die Produktion künstlicher Weihnachtsbäume aus EU-Kunststoff hat in der Ukraine eine besondere Tradition. „Diese natürlich aussehenden Bäumchen werden in Handarbeit gefertigt“, sagt Lützow.

Da Strom in bestimmten Gebieten der Ukraine täglich nur für wenige Stunden verfügbar ist, kann die Produktion nicht weitergeführt werden. Mit dem Stromgenerator soll die stromlose Zeit so überbrückt werden, damit die Beschäftigten dort weiter ihrer Arbeit nachgehen können.

Schreckliche Eindrücke von der Front

Lützow reiste auch in die Hauptstadt Kiew und andere, vom Krieg stark beschädigte Regionen. In Gesprächen mit dem Schwager von Anna Turkulova, Vitalij Lyndiuk, erfährt Lützow dann ungeschönte Schilderungen, wie es an der Front zugeht. „Vitalij verrichtet Dienst in der Kampfzone“, umschreibt Lützow dessen Einsatzgebiet.

Der Einsatz an der Front hat bei dem Mann Spuren hinterlassen. „Am Schlimmsten ist die ständige Angst der Männer“, sagt er. Momentan ist Vitalij beurlaubt und zuhause bei seiner Familie. Die Spuren, die der Krieg in seiner Seele hinterlassen hat, seien jedoch unübersehbar.

„Er ist zwanghaft auf der Suche nach Schutz, hat Angst vor der Dunkelheit. Und einen Wald zu betreten, ist für ihn unmöglich geworden“, schildert Lützow. Und hofft, dass die Menschen in der Ukraine weiter durchhalten. „Aber ich weiß, dass sich die Menschen auf einen noch lange anhaltenden Krieg einstellen.“