Viele können es kaum erwarten: Nach der Sommerpause öffnet das Hallenbad St. Georgen wieder seine Türen – und zwar am morgigen Freitag, 1. September. Das schreibt die St. Georgener Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Während der zweimonatigen Schließung sei im Inneren des Bades viel passiert. Nach dem letzten Badetag am 30. Juni seien alle Heizungen abgeschaltet sowie die Wasser- und Raumlufttemperatur heruntergefahren worden. Gleichzeitig sei dem Wasser kein weiteres Chlor hinzugefügt worden. So habe es wieder Trinkwasserqualität erlangt und konnte laut Stadt zur Bewässerung der Pflanzen in der Stadt genutzt werden.

Durch die Abpump-Arbeiten der Feuerwehr St. Georgen wurden die Hochbehälter wieder gefüllt, heißt es weiter. Anschließend wurden, so die Mitteilung, die Wasserbecken gereinigt und mit einem speziellen Edelstahlreiniger beschichtet, damit sich kein Flugrost absetzt. Auch einige Reparaturen im Duschbereich seien vorgenommen worden. Nach den technischen Prüfungen und den Absprachen mit den verschiedenen Firmen konnte schließlich die Befüllung der Becken starten und nach vier Tagen bereits abgeschlossen werden.

Im September starten laut Mitteilung auch wieder die Schwimmkurse der Stadt St. Georgen – für das Abzeichen Seepferdchen und das Abzeichen Seeräuber. Die September-Kurse seien allerdings schon komplett belegt.

Und auch ein Seniorennachmittag steht wieder an. Dieser findet am Freitag, 22. September, zwischen 13 und 16 Uhr im Hallenbad statt. In dieser Zeit steht das Bad nur Senioren zur Verfügung. Am Kiosk gibt es laut Stadt Kaffee und Kuchen. Auch für Kinder gibt es wieder ein Angebot. Der nächste Kinderspielenachmittag findet am Samstag, 14. Oktober, statt. In der Zeit stehe das große Becken für Schwimmer nicht zur Verfügung, abends sei es aber wieder freigegeben. Auch die Sprungtürme werden an diesen Nachmittagen im Wechsel geöffnet sein, und im Lehrschwimmbecken kann mit weiterem Wasserspielzeug getobt werden, so die Stadt in ihrer Mitteilung.