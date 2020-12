Es hätte die letzte Gelegenheit für alle Späteinkäufer sein sollen, noch rechtzeitig vor dem Fest Weihnachtsgeschenke besorgen zu können. Daraus wird nun nichts. Der für Dienstag, 22. Dezember, geplante Last-Sale-Before-Christmas-Einkaufsabend des St. Georgener Einzelhandels fällt aus. Aufgrund des seit Mittwoch geltenden harten Lockdowns sind Verkaufs- und Rabattaktionen verboten. Ein Großteil der St. Georgener Geschäfte hat deswegen bereits geschlossen.

Damit war die Nacht der 1000 Lichter Ende November die einzige Veranstaltung, die der Handels- und Gewerbeverein (HGV) seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr stattfinden lassen konnte. Bei den Händlern ist die Frustration groß, wie HGV-Vorsitzender Claudius Fichter sagt. „Eine Woche vor Weihnachten das Geschäft schließen zu müssen, das ist sehr hart.“ Zumal bei vielen Sparten ein Großteil des Jahresumsatzes mit dem Weihnachtsgeschäft verknüpft ist. Fichter fürchtet, dass viele Kunden ihre jetzt noch fehlenden Geschenke im Internet bestellen werden. Er appelliert an die Kunden, die Händler auch während des Lockdowns weiterhin zu unterstützen „und zumindest bei denen einzukaufen, die noch geöffnet haben dürfen“. Einige Geschäfte, die seit Mittwoch coronabedingt geschlossen bleiben müssen, bieten einen Bringdienst an. Andere offerieren ihre Ware verstärkt über die sozialen Netzwerke.

Immerhin, eine gute Nachricht aus dem Einzelhandel gibt es. „Das Weihnachtsgewinnspiel läuft weiter“, sagt Claudius Fichter. Zu viele Kunden hätten ihre ausgefüllten Teilnahmekarten bereits ausgefüllt und abgegeben, so dass es unfair wäre, das Gewinnspiel so kurz vor Ende einzustellen. Die Auslosung findet am 28. Dezember statt. Zu gewinnen gibt es knapp 100 Preise, unter anderem ein Fernglas, einen Gutschein in einem Autohaus oder einen Rundflug über den Schwarzwald.