Das Deutsche Phonomuseum in St. Georgen ist im November in seiner üblichen Herbstpause. Aber warum schließt dieses bedeutende Museum im ehemaligen Zentrum der Phonoindustrie eigentlich in dieser Jahreszeit?

Moderator Holger Christmann, zuständiger Mitarbeiter und Koordinator im Deutschen Phonomuseum, hat dafür eine einleuchtende Erklärung: „Einmal im Jahr wird geputzt. Nicht, dass unter dem Jahr nicht geputzt wird.“ Geputzt werden vor allem die zahlreichen Vitrinen und Ausstellungsflächen, auf denen die rund 350 Phonogeräte im Untergeschoss stehen. Schwere Glasplatten erfordern etwas Fingerspitzengefühl im Umgang. Vor allem sind die Türen der großen Vitrinen ziemlich schwer. Auf Nachfrage beim Hersteller der Vitrinen helfen dessen in St. Georgen wohnende Mitarbeiter auch aus, wenn die schweren Gläser bewegt werden müssen, sagt Holger Christmann.

Es bedarf auch eines personellen Aufwands, um die teilweise schweren Geräte fachmännisch umzusetzen, so Christmann weiter. Inzwischen ermöglicht die fotografische Erfassung des genauen Standortes der Geräte in den Vitrinen die Möglichkeit, die Geräte ortsgenau nach der Reinigung der Glasflächen wieder zu platzieren. Hierbei stehen die Mitglieder aus dem Arbeitskreis Deutsches Phonomuseum bei Bedarf zur Verfügung, wie vom Moderator zu erfahren ist. Gleichzeitig werde eine entsprechende Datenbank aufgebaut, um jederzeit darauf zugreifen zu können.

Während der geschlossenen Novemberwochen haben die beteiligten Mitarbeiter reichlich zu tun, um alle anfallenden Reinigungsarbeiten auszuführen. Die oftmals auch recht filigran wirkenden Geräte werden, so erforderlich, gleichzeitig auf Funktion überprüft. „Im Laufe der Zeit gibt es immer wieder Anlass zu Überprüfungen“, ist zu hören. Nicht wenige Geräte sind inzwischen 100 oder auch mehr Jahre spielbereit. Ob das beim Bau der Geräte so vorgesehen war, kann niemand sagen – Qualität ist es allemal. Zur lückenlosen Darstellung der Entwicklung im Phonogerätebau stehen etliche spielbereite Geräte zu Vorführzwecken bereit, so Holger Christmann.

Das Mitarbeiter-Team vom Arbeitskreis Deutsches Phonomuseum erhält von Zeit zu Zeit Anfragen zu Reparaturen von Geräten oder auch Fragen zur Funktion der in Privatbesitz befindlichen Geräte. „Wir sind glücklicherweise in der Lage, den Wünschen größtenteils zu entsprechen“, ist zu erfahren. Denn bisher sind so gut wie alle Mitarbeiter im Arbeitskreis auch Spezialisten auf ihrem Wissensgebiet. Während die Geräte aus den 1920er-Jahren bis nach dem Zweiten Weltkrieg noch zahlreiche mechanische Elemente verbaut hatten, sind für spätere Geräte vor allem elektronische Fachkenntnisse gefragt. Besonders gilt das für die ab 1979 als Turm ausgestatteten Geräte mit einem Plattenspieler, dem Tuner für Radioempfang, einem Kassettendeck, Verstärker und danebenstehend die Lautsprecher.

Im Vergleich dazu weist ein Edison-Phonograph auf ein geradezu einfach wirkendes Walzenabspielgerät hin. Es sind gerade die einfach wirkenden Bauteile, die noch heute die mechanische Musikwiedergabe ermöglichen. Natürlich hat der Klang der musikalischen Darbietung auf unser Gehör einen besonderen Reiz. Allerdings: Mit der elektrischen Wiedergabe und den immer leichter werdenden Tonabnehmersystemen wurde erst der Weg zu High Fidelity und Stereowiedergabe auf Schallplatten ermöglicht. Gleichzeitig bedeutete dieser Fortschritt auch das Verschwinden der Schelllackplatte mit 78 Umdrehungen aus den Tonvitrinen alter Bauart. Seit 1948 erfolgte der Wechsel in umgangssprachlich als Vinyl bezeichneten Werkstoff der heute üblichen Schallplatten für 45 und 33 Umdrehungen.