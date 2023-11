Die evangelische Landeskirche Baden hat mit steigenden Kosten bei sinkenden Einnahmen durch schwindende Mitglieder, sprich Kirchensteuerzahler, zu kämpfen.

Ausgaben werden reduziert

Eine Folge daraus ist die Reduzierung der Ausgabenseite mit einem Horizont bis 2032. In der Gemeindeversammlung der evangelischen Kirchengemeinde St. Georgen-Tennenbronn stellte Karl-Heinz Fischer vom Finanzausschuss der Kirchengemeinde vor, was das für die evangelischen Christen in St. Georgen und Tennenbronn bedeutet.

Wie Fischer sagte, prognostiziert die evangelische Kirche einen Mitgliederrückgang von 50 Prozent bis 2040. Für St. Georgen fällt die Bilanz bislang nicht so schlecht aus. Allerdings, so sagte Pfarrer Roland Scharfenberg auf Nachfrage eines Gemeindemitglieds, würden auch in der Kirchengemeinde St. Georgen-Tennenbronn monatlich etwa vier bis fünf Personen aus der Kirche austreten.

St. Georgen und Tennenbronn scheinen in dem Kirchenbezirk Nordwest, zu dem auch die Gemeinden Furtwangen, Triberg, Königsfeld, Buchenberg, Weiler und Mönchweiler gehören, bei den ganzen Einsparmaßnahmen mit einem hellblauen Auge davonzukommen. Bei der Klassifizierung der Gebäude in grün (werden bei Baumaßnahmen weiterhin finanziell mit Landeskirchenmitteln unterstützt), gelb (bauliche Erhaltungsmaßnahmen werden unterstützt) bis rot (bauliche Maßnahmen werden nicht mehr bezuschusst) ist aktuell das Gemeindehaus in Tennenbronn von „rot“ betroffen. Da hier aber der Kindergarten „Regenbogen“ einen großen Teil des Gebäudes einnimmt, wo die Stadt Schramberg 80 Prozent der Kosten trägt und das Gebäude deswegen nicht einfach veräußert werden kann, gilt hier eine Sonderstellung.

Für das Gemeindehaus in Peterzell gilt ebenfalls Stufe rot – wobei die Kirchengemeinde das alte Gemeindehaus bereits vor einigen Jahren verkaufte und beim neu geplanten in den kommenden Jahren keine baulichen Sanierungen zu erwarten sind. Weshalb diese Einstufung keine großen Bauchschmerzen verursache. Neben dem Öku-Zentrum sowie den Kirchen in Langenschiltach und Peterzell, die als gelb eingestuft sind, werden die Lorenzkirche und die Kirche in Tennenbronn auf jeden Fall erhalten.

Pfarrstellen unangetastet

Bei den zu reduzierenden Pfarrstellen soll St. Georgen ebenfalls außen vor bleiben: „Wir haben derzeit zwei vakante Stellen. Sollte es dafür Bewerber geben, werden die Stellen auch wieder besetzt.“

Wie Fischer in einem Ausblick sagte, werde der Bezirkskirchenrat, der noch in diesem Jahr die Maßnahmen endgültig beschließen wird, sich im nächsten Jahr die Pfarrhäuser vornehmen.