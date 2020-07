Im Ortsteil Brigach ist es am frühen Montagmorgen zu einem größeren Wasserrohrbruch im Bereich der Bushaltestelle „Feuerwehrhaus“ gekommen. Dieser hatte zur Folge, dass die Wasserversorgung für viele Anwohner den Tag über zusammenbrach. Betroffen war vor allem das Gebiet entlang des Ginsterwegs.

60 000 Liter pro Stunde

„Das Wasser ist dann direkt senkrecht hochgeschossen“, wie Aquavilla-Geschäftsführer Michael Dold auf SÜDKURIER-Nachfrage sagt. Das Wasser sei über die Straße gelaufen, weshalb die Aquavilla informiert worden sei. Pro Stunde seien, so schätzt Dold, durch diesen Defekt rund 60 000 Liter aus dem System verloren gegangen. Ein Schaden größeren Ausmaßes.

Leitung viele Jahrzehnte alt

Das Problem sei etwa gegen 6.45 Uhr aufgetreten, so der Aquavilla-Geschäftsführer. Bis zum Abend sei, so Michael Dold im Gespräch am späten Nachmittag, die Versorgung aber behelfsmäßig wieder hergestellt. „Dann müssten alle Anwohner wieder Wasser haben“, sagt er. Weil die Leitung über vier Meter tief im Boden liegt, sei die eigentliche Reparatur indes für die Arbeiter der Aquavilla schwierig. Sie werde, so Michael Dold, vermutlich über Tage andauern. Gründe für den Rohrbruch könne es viele geben, so sagt Michael Dold.

Grund noch unklar

Zum einen stamme die Leitung aus den 1970er-Jahren, hat also schon ein paar Jahrzehnte den Dienst verrichtet, zum anderen könnten auch Temperatur-Veränderungen oder Erdbewegungen der Auslöser sein. Oft reiche für einen Wasserrohrbruch eine kleine Einwirkung. Genaueres könne man aus diesem Grund erst dann sagen, wenn die Leitung im Laufe der Reparaturarbeiten sichtbar wird.

Für die Zeit der Bauarbeiten wird auch die Löschwasserversorgung beeinträchtigt sein. Er werde hierzu jedoch Kontakt zum Feuerwehrkommandanten aufnehmen, um dieses Problem zu besprechen.