von Rolf Hohl

Wäre die Lage nicht so ernst, könnten sich die Verantwortlichen von Alpro Medical freuen. Denn das Unternehmen in Peterzell entwickelt und produziert Desinfektionsmittel, das ihnen dieser Tage förmlich aus den Händen gerissen wird. Dennoch zeigt sich Alfred Hogeback, einer der beiden Geschäftsführer, angesichts der Entwicklungen im Zuge der Corona-Krise besorgt.

Rohstoffe fehlen: Einer der Gründe dafür sind die massiven Lieferengpässe von Ethanol und Isopropanol, zweier wichtiger Bestandteile für die Herstellung von Flächen- und Handdesinfektionsmitteln. Deutlich wird das bereits an den enorm gestiegenen Preisen: „Isopropanol beispielsweise kostet momentan das Sechsfache des ansonsten üblichen Marktpreises“, erklärt Hogeback.

Die beiden Geschäftsführer Markus Klumpp (links) und Alfred Hogeback vor dem Sitz der Firma Alpro. | Bild: Alpro Medical

„Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Produkte deshalb jetzt zu Wucherpreisen verkaufen. Bisher haben wir es geschafft, dass diese wegen der höheren Kosten nur um wenige Cent teurer wurden.“

Die Produkte: Das sind bei Alpro Medical vor allem kleinere Spezialflaschen, die in berührungslosen Spendern in Kliniken und Arztpraxen zum Einsatz kommen. Wären ausreichend Rohstoffe vorhanden, so Hogeback, könnten täglich etwa acht bis zehn Tonnen abgefülltes Desinfektionsmittel ausgeliefert werden. Aktuell seien es aber gerade einmal sechs Tonnen, und selbst die speziellen Plastikflaschen würden langsam knapp, beklagt er.

Könnte hier wegen des Mangels von Grundstoffen die Produktion nicht aufrecht erhalten werden, hätte das gravierende Auswirkungen nicht nur auf Kliniken, sondern etwa auch auf Altenheime, Bestattungsinstitute oder Arztpraxen jeder Art. „Da nützen auch Mundschutz und Handschuhe nichts mehr, wenn das Desinfektionsmittel ausgeht“, mahnt der Geschäftsführer.

Gefährliche Engpässe: Damit es nicht soweit kommt, setzt Hogeback beim Einkauf bereits alle Hebel in Bewegung. Dabei stößt er mitunter auch auf fragwürdige Praktiken, insbesondere von großen Spirituosenproduzenten. Öffentlichkeitswirksam sind einige nämlich dazu übergegangen, selbst Desinfektionsmittel herzustellen und in gewöhnliche Flaschen abzufüllen.

Eine Abfüllanlage von Alpro Medical, ebenfalls zu sehen sind die Spezialflaschen. | Bild: Alpro Medical

„Das ist absolut unseriös und nicht vorstellbar, dass diese Flaschen danach in einer Klinik oder einer Praxis zum Einsatz kommen, weil sie in der Anwendung nicht hygienisch sind“, sagt er. Stattdessen wäre eine zentrale Stelle für die priorisierte Verteilung von Rohstoffen an qualifizierte Produzenten derzeit der richtige Weg, so Hogeback. Vom Bundesgesundheitsministerium erfahre man aber derzeit „keinerlei Hilfestellung“ bei diesem Problem.

Die Mitarbeiter: Sie können sich derzeit glücklich schätzen, einen Arbeitsplatz zu haben, der auf absehbare Zeit durch das Herunterfahren des öffentlichen Lebens nicht gefährdet ist. Markus Klumpp ist als Geschäftsführer bei Alpro Medical für sie verantwortlich und weiß, was er an seinen Mitarbeitern hat: „Maschinen kann man umrüsten, aber es braucht auch Leute, die sie bedienen können“, sagt er.

Um die nun gesteigerte Produktion bewältigen zu können, habe man bereits vier zusätzliche Mitarbeiter fest eingestellt. Zusätzlich arbeiteten derzeit viele junge Ferienjobber in dem Betrieb, erklärt Klumpp. Weil es unter der Belegschaft viele Frauen gebe, deren Kinder wegen der geschlossenen Schulen nun zu Hause sind, sei dies zumindest für die Jugendlichen eine Möglichkeit der Beschäftigung.

Zwar gibt es für die Kinder von Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Betrieben arbeiten, eine Notbetreuung an Schulen und Kindergärten. Doch um diese nutzen zu können, so ergänzt Klumpp, müssten beide Elternteile in entsprechenden Berufsfeldern arbeiten, was auf die wenigsten Mitarbeiter zutreffen dürfte.