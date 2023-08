Im Bereich Rupertsberg-, Tannen- und Erlenweg finden demnächst Bauarbeiten zur Erneuerung der der Gas-, Wasser- und Stromversorgung sowie Straßenbeleuchtung statt.

Um bei Straßenbauarbeiten möglichst effizient vorgehen zu können, wird versucht, viele Gewerke gleichzeitig abzuarbeiten. Die Stadtwerke St. Georgen werden die Wasserversorgungsleitung in den genannten Straßenzügen sowie fünf Hausanschlüsse erneuern. Sechs weitere Hausanschlüsse werden an die neue Leitung umgehängt, so die Stadtwerke.

Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) werden im gleichen Zug die Gasversorgungsleitungen zwischen der Martin-Luther-Straße und dem Buchenweg sowie im Tannen- und Erlenweg erneuern. Hier werden acht Hausanschlussleitungen neu verlegt und vier weitere an die neue Leitung umgehängt.

Nach der Erneuerung der Leitungen wird die Asphalttrag- und Deckschickt in dem Bereich erneuert. In diesem Zuge werden auch sechs neue Straßenleuchten installiert.

Den Zuschlag für die Ausführung der Erd-, Tiefbau- und Straßenbauarbeiten erhielt die Firma Bonath aus Oberwolfach zum Angebotspreis von 285.300 Euro. Die Arbeiten sollen in einem Zeitfenster vom 14. August bis 1. Dezember in drei zusammenhängenden Monaten erfolgen.