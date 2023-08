Große Erleichterung bei den Badegästen. Nach der Bergung einer weiteren Sprenggranate aus dem Klosterweiher kann der Badebetrieb nach einer Unbedenklichkeitserklärung des Einsatzleiters des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Badebetrieb am Freitag, 18. August, wieder aufgenommen werden.

Der Einsatzleiter geht nicht davon aus, dass eventuell noch im Weiher befindliche Munition von Badegästen gefunden wird. „Man hat ja gesehen, mit welchem Aufwand wir nach der Munition gesucht haben, bis wir eine Granate gefunden haben“, so der Einsatzleiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, Christoph Rottner, nach Beendigung der Aktion am späten Mittwochnachmittag.

Bei der Stadt ist indessen nach der Kampfmittelbeseitigung vom Mittwoch, 15. August, noch die Frage zu klären, wie es mit der großen Schlammabsaugaktion in dem Gewässer nun weitergeht.

Die Überlegungen der Stadtverwaltung

Wie Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger und Giovanni Costantino, Leiter der Zentralen Dienste und Steuerung, bereits am Mittwochnachmittag vor Ort sagten, müsse „nun eruiert werden, wie es mit den Arbeiten weitergeht“. Die bereits begonnenen Arbeiten zum Absaugen des Schlamms aus dem Klosterweiher wurden nach dem Fund zweier alter Geschosse für Schiffsartillerie vor zwei Wochen umgehend eingestellt.

Nach rund fünfstündiger intensiver Suche haben Taucher des Kampfmittelbeseitigungsdienstes eine weitere Sprenggranate aus dem Klosterweiher gefischt. | Bild: Sprich, Roland

Es müsse jetzt mit der Firma Amodes besprochen werden, inwieweit die Arbeiten unverändert oder an die Situation angepasst fortgeführt werden können. Möglicherweise, so eine erste Überlegung, können die Fördereinrichtung und Absaugrohre des amphibischen Saugbaggers nicht mehr so tief am Seegrund eingesetzt werden, damit möglich weitere noch im See liegende Munition nicht erfasst und in die Anlage eingesaugt wird.

Stadt setzt auf die Erfahrung des Unternehmens

Costantino setzt dabei auch auf die Erfahrung des Unternehmens. „Dadurch, dass laut Aussage des Einsatzleiters des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ja praktisch in jedem Gewässer Munition liegt, hat das Unternehmen eventuell auch diesbezüglich Erfahrung“, so Costantino.

Wie Christoph Rottner ausführte, könne unter Umständen auch ein privater Kampfmittelräumdienst die Aktion begleiten. „Das Bergen von Munition dürfen nur spezielle Fachfirmen übernehmen.“

Hat der Absaugbagger die Munition freigelegt?

Wie Schwimmmeister Sven Konopke erläuterte, hat der Absaugbagger den Bereich, in dem die Granaten lokalisiert wurden, bereits vor Beginn der Badesaison vor einigen Wochen befahren. Möglicherweise ist die Munition dadurch freigelegt worden.