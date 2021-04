von Renate Bökenkamp

Das war es nun mit Ostern. Irgendwie haben wir es dann doch geschafft, in Osterhasen-Stimmung zu kommen. Auch wenn mancher am Ostersonntag oder -montag zum Impfzentrum fahren musste und seinen Ostergottesdienst nur per Video erlebte. Mit viel Farbe an Eiern, Blumen, auf Tischen und mit Sonnenlicht stellte sich dann aber doch Frühlingslaune ein.

Zwar sind wir immer noch knatschig, weil wir einerseits coronamüde nach Mallorca fliegen können, andererseits wir hier keine Reisen zu touristischen Zielen machen können und überhaupt in den vier Wänden bleiben sollen. Passt alles irgendwie nicht zusammen, aber das Thema wollen wir mal nicht vertiefen.

Denn die Natur um uns herum entschädigt uns für Vieles. Ob als Familie auf einer Wiese, im Garten oder im Wald, es war doch Auslauf möglich und frische Luft tanken auch. Da die meisten Wege in unseren Wäldern gut befestigt und somit relativ trocken sind – manche Hofzufahrt zum Erstaunen der Besucher aus Ost-Europa sogar asphaltiert – stand einem ausführlichen Spaziergang mit Rucksackvesper nichts im Wege.

Wer weniger gut zu Fuß war, nutzte doch das Auto, um einfach mal eine andere Umgebung zu sehen. Zum Beispiel ist auf dem Brend eine der vier tollen Bänke des Wasserweltensteigs zu bewundern, die den 2019 eröffneten Premiumwanderweg von Triberg nach Schaffhausen zieren. Huch, war das nun schon ein Ausflug zu einem touristischen Ziel?

Ob nun zu Fuß in der Umgebung oder im Städtle unterwegs, viele vermissen zurzeit die entsprechenden Örtlichkeiten für dringende Bedürfnisse. St. Georgen hat keine öffentliche Toilette und die bisher netten Anbieter der Gaststätten-Toiletten können diese nicht öffnen. Am Bahnhof gegen Münzeinwurf und beim Edeka kann man zwar schnell „verschwinden“, aber an Wochenenden und Feiertagen ist guter Rat teuer.

Die Nachbarstadt Königsfeld ist sich da ihrer Stellung als Kur- und Erholungsstadt bewusst und bietet im Kurpark eine entsprechende Einrichtung, sauber und geöffnet, an. Da die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, können wir also nur wünschen, dass wir die Viren bald kleinkriegen und die vorherigen Angebote wieder nutzen können. Ansonsten müsste man in St. Georgen im Zuge der Stadtkernsanierung eine dieser tollen, runden „High-Tech-Bedürfnisanstalten“ installieren, Herzhäuschen wären da nicht so praktisch.