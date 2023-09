Welche Kandidaten schickt der SPD-Ortsverein St.Georgen-Königsfeld bei der Kommunalwahl 2024 ins Rennen? Das war eine Frage bei der Jahreshauptversammlung der Sozialdemokraten. So viel konnte Vorsitzender Oliver Freischlader bereits verraten: „Wir haben unsere Liste bereits zur Hälfte gefüllt.“

In knapp neun Monaten, am 9. Juni 2024, wählen die Bürgerinnen und Bürger ihre kommunalpolitischen Vertreter für die weiteren fünf Jahre. In der Versammlung in der Peterzeller Sängerhalle stimmten sich die Mitglieder aus St. Georgen und Königsfeld bereits jetzt grob über Wahlkampfaktionen ab. Während Freischlader optimistisch ist, ausreichend geeignete Kandidaten zu finden, kam von Seiten der Königsfelder Mitglieder ein anderes Signal. „Bei uns sieht es eher schlecht aus mit Kandidaten“, lautet die Erkenntnis bereits jetzt. Viele der bisherigen Personen, die in der Vergangenheit kandidierten, würden sich nicht mehr aufstellen lassen oder seien, beispielsweise durch Wegzug, nicht mehr verfügbar.

Freischlader erinnerte an die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des SPD-Ortsvereins im vergangenen Jahr, zu dem Bundeskanzler Olaf Scholz ein Grußwort per Videobotschaft sprach. Zudem gab der Vorsitzende einen Abriss über die politische Arbeit im Gemeinde- und im Kreisrat. Auf kommunaler Ebene standen neben der großen Marktplatz- und Tiefgaragensanierung die Klosterweihersanierung sowie der Ausbau des Glasfasernetzes zu Buche, „der zu langsam vorangeht.“

Auf Kreisebene beschäftigte sich das Gremium unter anderem mit der Neuausrichtung des öffentlichen Nahverkehrs. Eine große Herausforderung ist die Integration des Jugendamtes der Stadt Villingen-Schwenningen in das Kreisjugendamt. Immer auch ein Thema sind die Kreisfinanzen. Trotz Erhöhung der Kreisumlage und eines guten Jahresergebnisses 2022 befürchtet der Kreisrat ein Defizit beim Schwarzwald-Baar-Klinikum „und damit ein erhebliches Risiko für unsere Finanzen.“

Vizevorsitzende Birgit Helms berichtete aus der kommunalpolitischen Arbeit in Königsfeld. Dort sehe es finanziell nicht rosig aus. „Investitionen gehen deutlich zurück, die so genannten fetten Jahre sind vorbei“, resümierte sie. Zu schaffen mache der Gemeinde ein gravierender Personalmangel im pädagogischen Bereich, sprich den Kindertageseinrichtungen. Der Breitbandausbau laufe, und mit einem neuen E-Car-Sharing-Angebot sollen Nutzer künftig die Möglichkeit zur Einwegmiete eines E-Autos haben, das nach der Nutzung nicht mehr an den Ausgangspunkt zurückgebracht werden muss.

Ein großer Erfolg sei die Stelle des Integrationsbeauftragten, den sich die Gemeinde Königsfeld mit St. Georgen teilt. Integrationsmanager Sven Sebening betreue rund 50 geflüchtete Personen und führe jede Woche rund 15 Gespräche.

Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger sagte, die SPD-Fraktionen seien sowohl im Gemeinderat als auch auf Kreistagsebene ein wichtiges Organ, das die politische Arbeit der Verwaltung mit sachlichen Wortbeiträgen kritisch begleite.