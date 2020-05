von Rolf Hohl

Den meisten Menschen begegnet dieser Verein nur einmal im Leben, wenn es im Kindesalter darum geht, das Schwimmabzeichen zu bekommen. Es ist denn auch das bekannteste Angebot der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), das zumindest dafür sorgt, dass viele schon einmal etwas von ihr gehört haben. Und manche erinnern sich irgendwann einmal wieder daran, wenn sie sich für die Gemeinschaft engagieren wollen und einen Verein dafür suchen.

Proben für den Ernstfall: Die Wasserretter der DLRG St. Georgen bei einem Rafting-Lehrgang. | Bild: DLRG St. Georgen

So ging es auch Michael Racke, der heute Vorsitzender der mehr als 630 Mitglieder zählenden DLRG-Ortsgruppe in St. Georgen ist. Als Kind von sechs Jahren war er bereits bei der DLRG, um vernünftig schwimmen zu lernen, setzte seine Mitgliedschaft dann später aber aus, weil er zur Bundeswehr musste.

In der Bergstadt, wo seine Frau bereits in dem Verein aktiv war, fand er 1992 dann auch wieder den Weg hinein, und wurde zwölf Jahre später zum Vorsitzenden gewählt. „Eigentlich wollte ich dieses Jahr bei der Hauptversammlung im März aufhören und die Aufgabe an jemand Jüngeres übergeben, aber dann kam Corona dazwischen“, sagt er.

Vielseitig einsetzbar

So kam es, dass Racke die Ortsgruppe auch durch diese schwierigen Zeiten lenkt, die in vielerlei Hinsicht ungewohnt sind. „Wir ziehen im Moment niemanden mehr aus dem Wasser, aber es kann immer sein, dass die Wasserrettungszüge vom Landratsamt angefordert werden“, erklärt er. Denn zur Grundausbildung der Einsatzkräfte der DLRG gehört auch die Sanitätsausbildung, um im Notfall Ersthilfe leisten zu können. Und auch logistisch, etwa für den Aufbau von Zelten, könnte die DLRG eingesetzt werden.

Dazu kommt ein reger Austausch mit weiteren Rettungskräften wie der Bergwacht, dem Roten Kreuz und dem Technischen Hilfswerk. „So lernen wir immer wieder auch die Leute in den anderen Organisationen kennen, was die Zusammenarbeit im Ernstfall fördert“, so Racke. Immerhin bildet der Schwarzwald mit Flüssen, Seen und Bergen eine breite Palette an Gefahren, auf die die Retter der DLRG reagieren müssen.

„Wie bei den Einsätzen“

Zwar sei man auch jetzt immer in ständiger Bereitschaft, wie er betont, jedoch falle das Training wegen der Corona-Schutzmaßnahmen im Moment völlig weg. Ab Pfingsten sollen zwar die Hallenbäder wieder für Schwimmtrainings geöffnet werden, aber wie es dann genau weitergeht, sei noch nicht sicher. „Wir machen das so, wie bei den Einsätzen: da weiß man auch nie, was einen erwartet“, sagt Racke. Das gelte schließlich auch für den Klosterweiher, wo die DLRG jeweils die Badeaufsicht übernimmt.

Auch Gefährdungsanalysen wie hier in der Gutach bei Triberg gehören zu den Aufgaben der DLRG. | Bild: DLRG St. Georgen

Mit dem Ausfall der Schwimmkurse fehlt dem Verein zudem eine wichtige Einnahmequelle. „Schon jetzt stehen rund 200 Kinder auf der Warteliste, was finanziell bedeutet, dass am Ende des Jahres etwa 15 000 Euro in der Kasse fehlen würden“, erklärt der Vorsitzende. Ansonsten seien die Kurse in gewöhnlichen Zeiten eine gute Möglichkeit, auf den Verein aufmerksam zu machen: „Oft kommen die Leute wieder zu uns, wenn sie selbst Kinder haben und die dann im Schwimmkurs sind. Dann entscheiden sich auch manche Eltern, wieder bei uns anzufangen.“

Beruhigende Gewissheit

Überhaupt ist die St. Georgener Ortsgruppe durch die Schwimmkurse mit mehr als 400 Mitgliedern unter 18 Jahren ein sehr junger Verein, was die Jugendarbeit ungemein belebe, so Racke. Mit selbst organisierten Feldlagern, Wanderungen, Filmabenden und Halloween-Partys sorgten diese für viel Betrieb auch außerhalb des Wassers. Dennoch bleibe die Kernkompetenz der DLRG natürlich die Wasserrettung, so Racke. Und diese wird in jedem erdenklichen Szenario geübt: in der Gutach bei reißendem Gewässer, auf dem Eis und unter Wasser beim Taucheinsatz.

Diese Vielfalt aber hat ihren Preis, der sich in der teuren Ausrüstung widerspiegelt. „Die muss immer auf dem neuesten Stand sein“, betont Racke. „Davon hängt die Gesundheit unserer Einsatzkräfte ab und da dürfen wir nicht sparen.“ Und auch wenn das Geld wegen der fehlenden Einnahmen derzeit knapper wird, sieht der Vorsitzende seinen Verein dank Spenden noch vergleichsweise gut ausgestattet.

Es ist im Sinne aller, dass das auch so bleibt, weil niemand weiß, wann wieder auf einem See ein Boot kentert oder ein Fluss über die Ufer tritt. Und da ist es beruhigend zu wissen, dass es Leute gibt, die selbst auf diese schwierigen Fälle vorbereitet sind.