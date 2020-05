von Rolf Hohl

Es gibt Vereinsaktivitäten, für die es keinen gesteigerten Aufwand bedarf, um auf sie aufmerksam zu machen. Fußball ist dafür ein Beispiel, dessen Präsenz sogar dann anhält, wenn gar nicht gespielt werden kann. Andere haben es da schon schwieriger, beim Nachwuchs auf sich aufmerksam zu machen und für sich zu werben. Musikvereine gehören dazu, wie etwa die Stadtmusik St. Georgen.

Zu den festen Programmpunkten der Stadtmusik gehören auch die Fasnet-Auftritte in St. Georgen und den umliegenden Gemeinden in der Region. | Bild: Stadtmusik St. Georgen

Wie es dennoch klappen kann, junge Talente für das gemeinsame Musizieren zu begeistern, das beweist der Vorstand der Stadtmusik um den Vorsitzenden Simon Gronau. Seit er sieben Jahre alt ist, spielt der heute 32-Jährige in dem Orchester, und hat auch seine musikalische Ausbildung dort abgeschlossen. „Seit vier Jahren bin ich jetzt im Vorstand, wo wir ein vergleichsweise junges Team sind“, erzählt er. „Entsprechend haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, die Jugend stärker zu fördern und anzusprechen, was bisher ganz gut gelingt.“

Seit vier Jahren ist Simon Gronau im Vorstand der Stadtmusik tätig. | Bild: Sprich, Roland

Für ihn selbst ist die Vorstandstätigkeit auch eine Art Band in seine Heimatstadt. Denn seit zehn Jahren lebt Gronau mit seiner Familie im Raum Freiburg und fährt etwa zu Proben regelmäßig die 80 Kilometer nach St. Georgen. „Da braucht man manchmal schon ein wenig Motivation, und die gibt mir diese Verantwortung, die ich als Vorstand übernommen habe, und auch die Funktion als erster Trompeter im Orchester„, schildert er.

Wanderungen und Ausflüge

Den Fokus stärker auf den musikalischen Nachwuchs zu richten, zeigt jedenfalls langsam Wirkung. Durch die engere Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule und eine aktive Jugend, die auch mal gemeinsame Wanderungen oder Ausflüge in den Europapark organisiere, sei der zuvor etwas eingeschlafene Verein wieder deutlich lebendiger geworden, so Gronau. Das liege zu großen Teilen auch am neuen Dirigenten Slawomir Moleta. „Er hat einfach einen sehr guten Draht zu den Jugendlichen und ist ein echter Gewinn für das Orchester„, betont er.

Verbesserter Zusammenhalt

So kommt es, dass das zwischenzeitlich arg geschrumpfte Orchester der Stadtmusik nun wieder an die 40 Musizierende zählt, was sich auch positiv auf die Mitglieder auswirke, wie Gronau sagt. „Es ist schon eine ganz andere Motivation, wenn man nicht mehr alleine an seinem Instrument sitzt.“ Auch der Zusammenhalt unter den Musikern habe sich dadurch spürbar verbessert. „Wir sind ohnehin ein Verein, der viele Ausflüge macht, wie etwa im vergangenen Jahr nach Paris„, betont er.

Auch das ist die Stadtmusik: Ausgelassene Stimmung beim gemeinsamen Ausflug nach Paris im vergangenen Jahr.

Das alles ist in der jetzigen Situation natürlich ein wenig anders. Gemeinsame Unternehmungen gibt es gerade keine, und es probt derzeit jeder für sich alleine zu Hause. „Das ist insofern etwas traurig, weil damit auch die Auftritte bei den befreundeten Vereinen in der Region nicht stattfinden könnnen“, sagt Gronau. „Auf dem Land funktioniert das oft über Gegenseitigkeit, nach dem Prinzip: Spielt ihr bei uns, spielen wir bei euch.“ Trotz allem hoffe er aber, dass sich auch nach der Absage des Stadtfests in diesem Jahr noch eine Gelegenheit bieten werde, wieder gemeinsam aufzutreten und zu spielen.