Viele Menschen sind über den Krieg in der Ukraine entsetzt. Die Situation in dem Land treibt auch die Schulen in St. Georgen um. In einer kurzfristig angesetzten Dienstbesprechung der St. Georgener Schulleitungen wurde deshalb überlegt, was die Schulen beitragen könnten. Herausgekommen ist ein vielfältiges Aktionsprogramm für alle Schulen.

Alle Schulen setzen ein Zeichen

Denn das eine ist, selbstverständlich, dass das Thema im Unterricht behandelt wird – dabei spielen die verschiedenen Altersgruppen auch eine Rolle. Und das andere ist, dass man bewusst ein Zeichen setzen wollte. Vom 2. bis 8. April wird es aus diesem Grund eine gemeinsame Friedenswoche an allen Schulen geben.

Sponsorenläufe geplant

Dabei sind verschiedene Aktionen geplant. Die Schülermitverantwortungen (SMV) der weiterführenden Schulen werden am Freitag, 8. April, einen Sponsorenlauf auf dem Trimm-Dich-Pfad veranstalten. Dieser steht, wie es in einer Mitteilung der Schulen heißt, unter dem Motto „Wir laufen 2000 Kilometer nach Kiew!“.

„No war“ – dafür stehen die Gymnasiasten in passender Aufstellung. | Bild: Jörg Westermann

Dazu laufen die Schüler der Robert-Gerwig-Schule, der Realschule und des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums ab der fünften Klasse rund zwei Kilometer. Die Organisation übernehmen alle drei Schülermitverantwortungen in unterschiedlichen Bereichen. An allen Grundschulen und dem SBBZ gibt es zudem jeweils Sponsorenläufe.

Geld geht an Flüchtlinge

Das dabei erlaufene Geld wird in St. Georgen für ukrainische Flüchtlinge verwendet. Finanziert werden sollen solche Dinge, die nicht über den Staat finanziert werden. Und diese Aktionen gibt außerdem es an den Schulen im Einzelnen: