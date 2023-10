Der Gemeinderat hat sich jetzt mit der farblichen Ausgestaltung in der Marktplatztiefgarage befasst. Die Ratsmitglieder hatten die Qual der Farbauswahl. Dabei brachten Ratsmitglieder auch Bedenken gegenüber der Sichtbarkeit für Menschen mit Farbenblindheit und dem Reinigungsaufwand in die Runde ein und kippten den Vorschlag der Verwaltung. Außerdem hatte Stadtbaumeister Alexander Tröndle eine gute Nachricht für die Anwohner zu verkünden.

Kräftiges Saftgrün, dezentes Märzgrün, nüchternes Verkehrsgrau, farbig reduziert oder doch lieber freundliches Melonengelb? Architektin Sabine Schneider präsentierte dem Gemeinderat mehrere Varianten, wie die Tiefgarage unter dem Marktplatz nach der Sanierung in Sachen Verkehrsführung, Stellplatzmarkierung und Fußgängerleitsystem gestaltet werde könnte.

So vielfältig wie die Farbvarianten, so unterschiedlich waren am Ende die von den einzelnen Fraktionen und Mitgliedern präferierten Vorschläge. Die Freien Wähler befürworteten zunächst die Variante mit hellem Grün für die Stellplatzmarkierungen und Melonengelb als Leitmarkierung für die Fußgänger. Sie ließen sich allerdings von den Bedenken von Oliver Freischlader (SPD), der anmerkte, dass viele Menschen aufgrund einer Rot-Grün-Schwäche Probleme bei der Erkennung der farblich abgesetzten Elemente hätten, umstimmen und stimmten letztendlich, wie die Mehrheit des Gremiums, für eine farblich reduzierte Variante. Demnach werden die Stellflächen und Fahrbahnmarkierungen wie Richtungspfeile in einem dunklen Grau markiert. Die Fußgängerleitmarkierung weist in Melonengelb auf die Ausgänge und Kassen hin.

Keine Mehrheit fand die von der Verwaltung präferierte Variante, wonach auf dem Boden lediglich beschriftete Leitlinien auf die Ausgänge und den Weg zu den Kassen hinweisen. Hier befürchteten Ratsmitglieder unter anderem, dass die Markierungen im Winter, wenn durch die Fahrbahn und Wege durch Schneematsch verschmutzt seien, nur schwer lesbar sein könnten. Generell stand die Frage nach der Reinigung im Raum. Hier, so Schneider, müsse man in den Wintermonaten ohnehin erhöhten Reinigungsaufwand betreiben.

Wie Schneider sagte, laufen die Bauarbeiten in der Tiefgarage gut. Anfangs habe es beim Ausheben der Baugrube für die neue Tiefgarageneinfahrt allerdings Überraschungen gegeben, weil dort jede Menge Bauschutt zum Vorschein kam. Das habe die Arbeiten um zwei Wochen verzögert. Ziel sei es nun, bis zum Wintereinbruch den Gussasphalt auf die Oberfläche aufzubringen und die Tiefgarage so von oben dicht zu bekommen.

Stadtbaumeister Alexander Tröndle konnte derweil eine gute Nachricht für die seit Monaten lärmgeplagten Anwohner rund um die Tiefgarage vermelden. „Das Schlimmste ist vorbei“, sagte er und meinte die enorme Lärmbelastung, die durch das Abstrahlen der Tiefgaragenwände entstanden ist. Er dankte den Anwohnern für das Verständnis, das sie seit Beginn der Maßnahme im Mai entgegengebracht haben.