Die Stadt kostet die Anstellung eines Energiemanagers etwa 15.000 bis 20.000 Euro. Doch die Kosten soll der- oder diejenige selbst wieder einsparen. Der Krieg in der Ukraine verleiht dem Thema neue Brisanz.

Das Thema ist in aller Munde und ist Gesprächsthema. Egal ob an der Tankstelle oder in der Stadtverwaltung. Wohin geht es noch mit den Energiepreisen? Und genau diese Ungewissheit verleiht einer Frage, die St. Georgen seit einiger Zeit umtreibt,