St. Georgen vor 1 Stunde

Gegen den Trend: Warum in Peterzell ein neues Gemeindehaus gebaut wird

Das Gebäude entsteht direkt an der Bundesstraße. In einer Zeit, in der Kirchengemeinden eigentlich Flächen abstoßen. Weshalb es dennoch ein neues Haus in St. Georgens Ortsteil geben soll.