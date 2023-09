Während sich die meisten Hobby- und Kleingärtner jetzt im Herbst über ihre Ernte mit Mangold, Karotten, diversen Salatköpfen oder Rote Bete freuen, freuen sich Gabriel Tartaglia und Raffaele Ierardi über ganz andere Obst- und Gemüsesorten.

Apulien, Kalabrien, St. Georgen

Die beiden aus den Regionen Apulien beziehungsweise Kalabrien stammenden Nachbarn haben sich mitten in St. Georgen ein Stück süditalienische Heimat geschaffen.

Betritt man die Gärten der beiden Männer, ist man sofort in einer anderen Welt. Rebstöcke umranken den gesamten Garten und hängen voll mit roten und weißen Weintrauben.

Sieht aus wie in einem italienischen Weinberg, ist aber der Garten von Rallael Ierardi,der hier weiße Trauben erntet. | Bild: Sprich, Roland

In einem kleinen Gewächshaus hängen feuerrote Pepperoni, dazu gibt es vollaromatische Tomaten, Kaktusfeigen und viele andere für diese Klimaregion exotischen Obst- und Gemüsesorten.

Scharfe Sache: Im Gewächshaus wachsen auch Peperoni. | Bild: Sprich, Roland

Der ganze Stolz von Raffaele Ierardi momentan sind aber zwei jeweils gut einen Meter lange, gelbe Zucchinigewächse. „Das sind Wasserkürbisse“, erklärt er. Schon seit ein paar Jahren versucht Ierardi, dieses Gemüse anzubauen. Warum es gerade in diesem Jahr geklappt hat, weiß er nicht. „Vielleicht habe ich noch mehr Liebe investiert“, sagt er und lacht.

Der ganze Stolz im Garten von Raffaele Ierardi ist dieser gut ein Meter lange Wasserkürbis. Nach mehreren erfolglosen Versuchen ist ihm dieses Jahr dieses Prachtexemplar geglückt. | Bild: Sprich, Roland

Im Nachbargarten von Gabriel Tartaglia fallen zunächst die vielen Tomaten auf, die rot leuchtend an den Sträuchern hängen. „Das sind verschiedene italienische Sorten. Darunter die aromatisch-fruchtige Sorte, aus denen man auch die leckere Soße macht, die auf Pizza kommt“, so Tartaglia.

Von der Bergstadtsonne verwöhnt wachsen italienische Tomatensorten. | Bild: Sprich, Roland

In einem großen Blumentopf wächst derweil eine Frucht, die die meisten aus ihrem Italien- oder Spanienurlaub kennen. Eine Kaktusfeige fühlt sich im Garten von Gabriel Tartaglia ebenfalls wohl. „Diese habe ich mir im vergangenen Jahr aus Italien mitbringen lassen“, sagt er. Seither hegt und pflegt er sie.

Noch sind die Früchte klein. „Aber wenn das Wetter jetzt noch ein paar Wochen warm ist, kann ich im Oktober ernten und genießen“ sagt er, und blickt schon fast liebevoll auf den kleinen Kaktusbaum.

Der Südhang macht es möglich

Dass in den Gärten der beiden Nachbarn in der Klosterbergstraße exotisches Obst und Gemüse heranwächst, verwundert die Hobbygärtner längst nicht mehr. „Wir haben hier Südhang und den ganzen Tag Sonne“, sagen sie.

Das Klima verändert sich Südfrüchte sind in Deutschland keine Seltenheit mehr. Gerade in der Rheinregion oder auch am Bodensee gedeihen beispielsweise Kaktusfeigen gut. Dass solche Früchte zunehmend auch in Höhenlagen gedeihen hängt auch mit dem milder werdenden Klima zusammen. Wärmere Sommer und mildere Wintermonate begünstigen das Wachstum.

Ein kleiner Trick hilft den Tomaten

Tartaglia verrät auch, wie er es schafft, dass seine Tomaten im Freien wachsen. Schaden die manchmal kühlen Sommernächte auf 800 Meter Höhe da nicht? „Unter den Tomaten sind Steine. Diese heizen sich tagsüber durch die Sonne auf und geben nachts ihre Wärme ab. Dadurch wird es für die Tomaten nicht zu kühl“, sagt er.

Gärtner rät trotzdem zu heimischen Sorten

Für Gärtner Jörg Trautwein aus Peterzell ist es längst kein Phänomen mehr, dass auch in manchen Gärten in hiesigen Gefilden Obst und Gemüse wachsen. „Klar kann das funktionieren, das ist eine Auswirkung davon, dass es immer wärmer wird.“ Trautwein, der sich auf die Friedhofsgärtnerei und Grabpflege spezialisiert hat, habe selbst schon einmal „eine Pflanze auf einem Grab entdeckt, die vom Gardasee stammt“.

Allerdings schränkt er ein, dass nicht jeder Versuch von Erfolg gekrönt sein werde. „Es gibt immer wieder Temperaturausrutscher nach unten, sodass die heranwachsenden Früchte auch erfrieren können.“

Generell findet Trautwein, dass es besser ist, heimische Obst- und Gemüsesorten anzupflanzen, die mit dem rauen Schwarzwälder Klima gut zurecht kommen.

Ernte für den guten Zweck

Übrigens laben sich Raffaele Ierardi und Gabriel Tartaglia nicht alleine an ihrer Ernte. Gerade bei den Weintrauben war die Ernte im vergangenen Jahr so reichlich, dass sie einen Teil an die Tafel in St. Georgen spendeten.

Blau und mit leichtem Erdbeergeschmack sind die Trauben im Garten von Gabriel Tartaglia. Im vergangenen Jahr war die Ernte so reichlich, dass er einen großen Teil an die St. Georgener Tafel verschenkt hat. | Bild: Sprich, Roland

Ein Gemüse fehlt allerdings noch

Eine Frage bleibt am Ende noch offen, nämlich, was Raffaele Ierardi mit seinen Wasserkürbissen macht, wenn diese reif sind? „Essen natürlich“, sagt er. Allerdings hat er keine Ahnung, wie man dieses Gemüse zu einem schmackhaften Gericht zubereitet. „Aber da wird sich meine Frau etwas einfallen lassen, ich denke mal mit viel Knoblauch.“ Der wächst allerdings (noch) nicht im eigenen Garten.