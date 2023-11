Der Kunsthandwerkermarkt im Theater im Deutschen Haus erwies sich an zwei Tagen als regelrechter Kreativbasar. Zahlreiche Aussteller präsentierten Selbstgebasteltes. Die unterschiedlichen Waren hatten dabei eines gemeinsam: Alle wurden mit handwerklichem Geschick und jeder Menge Liebe zum Detail hergestellt.

Das ganze Jahr über nehmen sich die Ausstellerinnen die Zeit, um aus Wolle, Filz, Holz und anderen Materialien Dekorations- und Geschenkartikel herzustellen und sie dann auf Kunsthandwerkermärkten zu präsentieren. Von selbst getöpferter Keramik und Strickwaren von Kopf bis (Baby)-Fuß, täuschend echt nachgeahmten Filzfiguren bis bemalten Stofftaschen mit winterlichen Motiven konnten die Besucher sich für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit mit Geschenken oder für sich selbst eindecken. Auch Upcycling, also aus alten Gegenständen neue Produkte herstellen, war ein Thema auf dem Kunsthandwerkermarkt.

Zusätzlich zum Kunsthandwerk gab es am Freitagabend im Theaterkeller auch Musik. Die Formation Brass Vibration aus Schramberg stimmte in das Wochenende ein. Als zweite Band des Abends sorgte das Duo Two to Listen to, ebenfalls für musikalische Unterhaltung.