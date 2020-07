Dieser Abschlussjahrgang wird immer als derjenige Jahrgang in Erinnerung bleiben, bei dem fast alles anders verlief, als sonst. Wochenlang mussten sie von zuhause aus auf ihre Prüfungen lernen, kurze Zeit war es nicht einmal klar, ob sie ihre Prüfungen überhaupt ablegen können und dann fanden sie doch mit Verspätung statt.

Und als seien das nicht genug Strapazen, müssen in diesem Jahr auch diejenigen Dinge ausfallen, die das Abschlussjahr für Schüler normalerweise zu etwas Besonderem machen: Abschlussfahrt, Schulstreich, Abschlussfeier und Feten.

Zeugnisübergabe ist draußen

Um die Abschlussschüler der Robert-Gerwig-Schule dennoch nicht ganz ohne Feierlichkeiten in einen neuen Lebensabschnitt zu entlassen, hat sich die Schule etwas überlegt, das auch die strengen Corona-Regelungen erlauben: Eine Open-Air-Veranstaltung auf der Stadtterrasse, nur mit den Schülern, den Lehrern und dem Schulleiter unter der Wahrung des Abstandsgebots von 1,5 Metern.

Ganz so glamourös wie eine Abschlussfeier ist diese Zeugnisausgabe nicht. Weder ein schickes Essen noch die sonst gern gespielten Spiele, die den Lehrern noch ein letztes Mal eins auswischen sollen, können in diesem Jahr stattfinden. Dennoch haben sich einige Schüler für ihre Zeugnisübergabe herausgeputzt.

18 Schüler aus der 9a der Robert-Gerwig-Schule haben ihren Hauptschulabschluss bestanden. Bilder: Jennifer Moog | Bild: Jennifer Moog

Eltern dürfen nicht dabei sein

Einen Händedruck vom Schulleiter gibt es in diesem Jahr nicht, dafür aber ein kleines Geschenk von der Schule. Eltern sowie Freunde können an diesem Tag leider nicht dabei sein. Auch Schulleiter Jörg Westermann findet dies schade.

Dennoch wünscht er den Abschlussschülern viel Glück auf ihrem neuen Lebensweg. Er zitiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der vor dem Hintergrund dieses besonderen Abschlussjahrganges eine Rede an alle Abschlussklassen online gehalten hat. Darin geht er unter anderem auf die besonderen Bedingungen ein, denen die Schüler durch die Corona-Krise ausgesetzt waren.

Auch andere namhafte Bekanntheiten aus Deutschland gratulieren den Schülern online, beispielsweise Fußballspieler Toni Kroos, Comedian Joko Winterscheidt oder Thomas Gottschalk. Das sei etwas besonderes, was kein anderer Jahrgang von sich behaupten könne, sagt Westermann.

15 Schüler der 9b haben ebenfalls ihren Abschluss in der Tasche. Sieben davon werden an der Robert-Gerwig-Schule bleiben und in einem Jahr ihren Realschulabschluss machen. | Bild: Jennifer Moog

Keiner fällt durch die Prüfungen

Insgesamt 33 Hauptschüler haben an der Robert-Gerwig-Schule ihren Abschluss nun in der Tasche. Keiner der Abschlussschüler sei in diesem Jahr durch die Prüfung gefallen. Nicht alle werden danach die Schule verlassen, 15 Schüler haben sich dazu entschieden, die zehnte Klasse auch an der Robert-Gerwig-Schule dranzuhängen und im nächsten Jahr ihren Realschulabschluss zu machen, 18 Schüler werden einen neuen Lebensweg einschlagen. Drei unter ihnen erhielten einen Preis, drei weitere wurden mit einem Lob bedacht.

26 Realschüler verlassen Schule

Ihren Realschulabschluss gemacht haben 26 weitere Schüler. Für sie heißt es endgültig: Sie werden die Robert-Gerwig-Schule verlassen. Als symbolischen Akt durfte jeder der Schüler einen Ballon in die Lüfte steigen lassen. Denn wie Jörg Westermann sagt: „Die Schule verlassen, heißt loslassen.“ Auch wenn das gerade in der jetzigen Zeit, geprägt durch die Corona-Krise, ein schwieriger Schritt sei.

26 Schüler der Robert-Gerwig-Schule haben ihren Realschulabschluss geschafft. Sie alle werden die Robert-Gerwig-Schule verlassen und neue Wege einschlagen. | Bild: Jennifer Moog

Als Klassenbeste, mit einem Notendurchschnitt von 1,5, wurde Diana Albach mit einem Preis bedacht. Auch Lina Heinzmann, Melina Kajtazovic und Johanna Kern bekamen einen Preis für gute Leistungen. Ein Lob erhielten: Patricia Buznean, Christian Frank, Ben Sacher, Ram Selmani und Anastasia Tallarico. Tallarico wurde zusätzlich mit dem Preis des Bürgermeisters, für ihr soziales Engagement, bedacht.