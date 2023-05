Die Voraussetzungen für ein großes Frühlingsfest waren im Mai 1998 einfach fantastisch. Die Brigacher Landjugend hatte pünktlich den Maibaum errichtet, viel beachtet vom Publikum. Angeregt durch die Kulturgruppe im Projekt „St. Georgen 2000“ fand dazu erstmals ein Länderjahr statt, das Italien gewidmet war. Die Europäischen Freunde nannten das Fest „Fiera Primaverile“ (Frühlingsfest) und ließen im Laufe des Tages Luftballons als Zeichen der Verbundenheit der italienischen Mitbürger mit St. Georgen steigen.

Die Feuerwehr St. Georgen nutzte die Gelegenheit, um ihre neue Drehleiter vorzuführen und um Wagemutigen im Korb einen tollen Blick auf Rathaus und Marktplatz zu verschaffen. Ein Flohmarkt und ein Bauernmarkt vervollständigten das Angebot, das zwar beim Publikum gut ankam, das aber von Regen begleitet war. Dennoch waren die europäischen Freunde, so Hans-Peter Skudinski, zufrieden mit der Resonanz. „Das ermuntert zum Weitermachen“, meinte er gegenüber dem SÜDKURIER.

Dieser Meinung war auch Hans Meister vom Lokalradio Neckarburg, der aus St. Georgen über zwei Stunden live berichtete. Die Händler beim Flohmarkt hatten wegen des Regens nicht so viele Kunden wie erhofft, dafür lockte der Bauernmarkt viele Käufer an. Auf dem Parkplatz unterhalb des Rathauses wurden Lebensmittel direkt von umliegenden Bauernhöfen angeboten. So hatte Gaby Fichter aus Oberkirnach nach über zwei Stunden 120 Forellen und 50 Hefezöpfe verkauft. Die Landfrauen waren mit ihren Striebele vertreten und nutzten die Gelegenheit, das Publikum mit der Herkunft ihrer Produkte vertraut zu machen. Das Länderjahr sollte damals, vor 25 Jahren, mit einer „Italienischen Nacht“ in der Stadthalle und einem Fußballspiel für die Jugend fortgesetzt werden.

25 Jahre später sind die Europäischen Freunde und der eine oder andere Verein ausländischer Mitbürger meist beim Stadtfest oder beim Weihnachtsmarkt mit ihren landestypischen Spezialitäten vertreten.