Wenn Thomas Gönner es schaffen sollte, dann wäre er einer der jüngsten Bundestagsabgeordneten in der Geschichte der Bundesrepublik. Gönner, 21, dessen politische Karriere einst im St. Georgener Jugendgemeinderat begann, will im Herbst den Sprung ins Parlament in Berlin schaffen. Nur eine hat es jünger dorthin geschafft, Anna Lührmann (Grüne) im Jahr 2002, als damals 19-Jährige. Gönners Kandidatur könnte aussichtsreich sein, wenn man die politische Stimmungslage im Land betrachtet. Denn er ist Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen und will im Wahlkreis Rastatt/Baden-Baden erfolgreich sein. In einer Region, in der die Grünen zuletzt bei der Landtagswahl auch vorne lagen. Mit einer Partei, zu der Thomas Gönner im Jahr 2016 gekommen ist, nach dem Antrittsbesuch der damals neuen Landtagsabgeordneten Martina Braun (Grüne). Gönner war als Jugendgemeinderat dabei. „Wir haben ein gutes und offenes Gespräch geführt“, sagt er. Später hatte ihn Martina Braun für zwei Wochen nach Stuttgart eingeladen. Danach wurde Thomas Gönner Mitglied der Partei.

Mit 19 in den Gemeinderat

Politisch interessiert war er schon viel länger. „In meinem Elternhaus wurde oft über Politik diskutiert“, sagt Gönner. Auch mit dem Opa, so sagt der 21-Jährige, habe er schon als kleiner Junge im Grundschulalter die Tagesschau gesehen und darüber gesprochen. Was also früh begann, nahm kontinuierlich seinen Lauf. Nach dem Engagement im Jugendgemeinderat in St. Georgen folgte nach dem Schulwechsel nach Baden-Baden früh der Sprung in den dortigen Gemeinderat. Gönner war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und schon da mit großem Abstand der jüngste unter den Gewählten. Die Erfahrungen aus der Bergstadt haben aber geholfen.

Klimaschutz vorderstes Ziel

„Ich habe sehr davon profitiert, dass ich den Ablauf von Gemeinderatssitzungen kannte“, sagt der Grüne. Es ist üblich, auch heute noch, dass Vertreter des Jugendgemeinderats bei den Sitzungen dabei sind. Trotzdem habe Gönner zunächst eine Ebene finden müssen, sich unter den viel erfahreneren Gemeinderäten zurechtzufinden. „Meine heutige Fraktion hat mich aber schon vor der Wahl integriert“, sagt Gönner. Das habe den Einstieg leichter gemacht.

Das war auch bei der Bewerbung für den Bundestag so. „Ich hatte die Kandidatur zunächst gar nicht auf der Rechnung“, sagt Gönner. Zum Zeitpunkt als das zum Thema wurde, war er Teil des Kreisvorstands und rückte dann in den Fokus, hat sich schließlich für die Kandidatur entschieden. Insgesamt fünf Bewerber hatten sich um den Platz bemüht, Gönner konnte sich knapp durchsetzen.

Durchsetzen will er sich künftig in Berlin bei seinen Kernthemen. Er wolle sich stark machen für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Jugendpolitik. Drei Dinge, für die er schon jetzt steht. Er organisierte in Baden-Baden die Proteste der Fridays-for-Future-Bewegung und sagt: „Das 1,5-Grad-Ziel ist nicht verhandelbar.“ Für die Lebenshilfe begleitet er aktuell als Schulbegleiter ein Kind in seiner Entwicklung. Im sozialen Bereich wolle er sich auch weiter engagieren, falls es mit Berlin nicht klappen sollte.

Oft 60 Stunden Arbeit

Die Arbeitstage, das bringt das vielfältige Engagement so mit sich, sind gerade lang. Neben seinem politischen Engagement und der Halbtagsstelle als Schulbegleiter absolviert er ein Fernstudium an der Universität Hagen in Politik- und Verwaltungswissenschaft und Soziologie. Oft kommt er derzeit auf 60 Stunden Arbeit die Woche. Wenn er es so nach Berlin schafft, hat es sich erst recht gelohnt. Denn Gönner findet, dass das Parlament diverser werden solle. Er würde vor allem den Jungen eine Stimme geben.