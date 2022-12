Ein Schild an der Autobahn

Inzwischen ist der Name „Deutsches Phonomuseum“ geschützt. Allerdings waren über zwölf Jahre ins Land gegangen, bis an der Autobahn auf das Museum als Kulturgut hingewiesen wurde . „Wir mussten die Rillen auf den Schallplatten entfernen. Dafür steht Heimat der Phonoindustrie auf den Tafeln“, sagt Michael Rieger und zeigt sich stolz über diesen gelungenen Umstand. Eröffnet wurde das neue Museum am 16. Juli 2011. Die Sammlung ist im Besitz der Stadt.