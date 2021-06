Tennenbronn vor 1 Stunde

Freibadumbau Tennbronn: Zwar zeitlicher Verzug, aber gute Nachrichten bei den Kosten

Derzeit wird das Freibad im Schramberger Ortsteil Tennenbronn umgebaut. Wegen der Witterung ist das Projekt jedoch in Verzug: „Wir sind etwas hinten dran“, sagte Peter Kälble, Leiter des Fachbereichs bei den Stadtwerken Schramberg, am Mittwochabend in der Ortschaftsratssitzung. Er versicherte aber, dass die beteiligte Firma den Rückstand beheben werde.