Generationswechsel an der Führungsspitze des FDP-Ortsverbandes St. Georgen. Florian Schuhbauer löste bei der Hauptversammlung Gerhard Mengesdorf ab, der sich nach mehr als 30 Jahren nicht mehr zur Wahl stellte.

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER verrät Schuhbauer, welche Ziele er hat, um den Ortsverband der Liberalen zu stärken.

Erfahrung aus dem Jugendgemeinderat

Florian Schuhbauer ist kommunalpolitisch kein unbeschriebenes Blatt. Der 21-Jährige ist seit 2018 Mitglied im Jugendgemeinderat und sammelte dort erste kommunalpolitische Erfahrungen. So war er beispielsweise an der Neugestaltung des Rondells am Klosterweiher beteiligt.

St. Georgen Nach nicht ganz einem Jahr: Das Lokal in der Rossbergschänke wird wieder geschlossen Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt rutschte er sozusagen eine Stufe höher. Was gefällt ihm an der Kommunalpolitik? „Dass man seinen Beitrag zum Gemeinwohl der Bürger leisten kann und die direkten Auswirkungen von Entscheidungen sieht“, sagt er.

Digitalisierung steht im Fokus

Vor drei Jahren ist Florian Schuhbauer in den FDP-Ortsverband eingetreten. Die liberale Partei steht für ihn insbesondere für den Ausbau der Digitalisierung. Und hier sieht Schuhbauer noch viel Potenzial. „Beispielsweise könnte man in der Verwaltung noch viel mehr Onlineangebote machen, um Bürgern den Gang ins Rathaus zu ersparen.“

Bei den Schulen sei die Digitalisierung in den vergangen drei Jahren weit fortgeschritten. Hier sieht er eher Nachholbedarf, was den Erhalt und die Modernisierung der Gebäudesubstanz betrifft, wie der ehemalige Schüler des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums sagt.

„Ich möchte die FDP nach der langen Corona-Unterbrechung wieder präsenter machen und vor allem die jüngere Generation ansprechen und sie auf Kommunalpolitik aufmerksam machen.“ Florian Schuhbauer, FDP-Vorsitzender

Allgemein ist Schuhbauer an allen kommunalpolitischen Themen interessiert. Er verfolgt als Vertreter des Jugendgemeinderats in den Gemeinderatssitzungen die Entscheidungen zur Stadtkernsanierung und zum Roten Löwen „mit großem Interesse“, wie er sagt.

Mengesdorf übernimmt die Einarbeitung

Derzeit wird Schuhbauer von Gerhard Mengesdorf und dessen reichhaltigem politischem Erfahrungsschatz in die Parteiarbeit auf Ortsverbandsebene eingewiesen. Doch der neue Vorsitzende will eigene Schwerpunkte setzen und hat schon Vorstellungen, wie er die Arbeit im Ortsverband gestalten möchte.

Zur Person Florian Schuhbauer ist 21 Jahre alt. Er legte 2020 am Thomas-Strittmatter-Gymnasium das Abitur ab und studiert an der HFU Furtwangen International Business. Im November 2018 wurde er erstmals in den Jugendgemeinderat gewählt, auch bei der Wahl 2022 wurde er gewählt. Der FDP-Ortsverband St.Georgen hat aktuell elf Mitglieder. Diese Mitgliederzahl möchte Schuhbauer nach oben entwickeln.

„Ich möchte die FDP nach der langen Corona-Unterbrechung wieder präsenter machen und vor allem die jüngere Generation ansprechen und sie auf Kommunalpolitik aufmerksam machen“, ist eines seiner formulierten Ziele.

Kandidatur für Gemeinderat unklar

Eine der priorisierten Aufgaben für die kommenden Monate wird es sein, die Liste für die bevorstehenden Kommunalwahlen nächstes Jahr mit guten Kandidaten zu füllen, damit die FDP auch im kommenden Gemeinderat vertreten ist. „Die bisherigen drei Sitze zu halten oder sogar zu erweitern wäre schön.“

Ob sein Name auch selbst auf dieser Liste stehen und er für den Gemeinderat kandidieren wird? „Das hängt von meinem beruflichen Weg ab“, sagt er klar. Florian Schuhbauer ist derzeit an der Hochschule Furtwangen (HFU) in Schwenningen und studiert International Business für Vertrieb und Marketing. Wohin ihn nach dem Studium die Wege führen werden, weiß er jetzt noch nicht. „Irgendwo im Ausland wäre natürlich schon schön.“

Bis dahin genießt der neue FDP-Vorsitzende seine Heimatstadt St. Georgen, wo er im Sommer gerne am Klosterweiher verweilt. „Und nach der Sanierung des Marktplatzes sicher gerne auch dort“, sagt er und lacht.